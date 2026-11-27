Biathlon
Startlist staffetta mista biathlon Kontiolahti 2026: orario, tv, streaming, elenco partecipanti
Domani, sabato 28 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, per la prima volta in stagione si disputerà anche la staffetta mista, che prenderà il via alle ore 15.15 italiane.
Saranno 23 i quartetti al via, con le frazioni femminili che precederanno quelle maschili: l’Italia sarà al via con la formazione composta da Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Turno di riposo, dunque, per Lisa Vittozzi.
La staffetta mista valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI
Sabato 28 novembre
Ore 15.15: staffetta mista
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA MISTA BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r SIMON Julia F
1-2 g MICHELON Oceane F
1-3 y LOMBARDOT Oscar M
1-4 b CLAUDE Emilien M
2 ITA – ITALY
2-1 r AUCHENTALLER Hannah F
2-2 g CARRARA Michela F
2-3 y HOFER Lukas M
2-4 b GIACOMEL Tommaso M
3 SWE – SWEDEN
3-1 r OEBERG Elvira F
3-2 g HEIJDENBERG Anna-Karin F
3-3 y NELIN Jesper M
3-4 b BRANDT Viktor M
4 USA – UNITED STATES 2
4-1 r LEVINS Chloe F
4-2 g ANDERSON Lucinda F
4-3 y BONACCI Vincent M
4-4 b CERVENKA Vaclav M
5 CZE – CZECHIA
5-1 r JISLOVA Jessica F
5-2 g CHARVATOVA Lucie F
5-3 y HORNIG Vitezslav M
5-4 b KRCMAR Michal M
6 NOR – NORWAY
6-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad F
6-2 g KIRKEEIDE Maren F
6-3 y BOTN Johan-Olav Smoerdal M
6-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M
7 SUI – SWITZERLAND 3
7-1 r MEIER Lea F
7-2 g GASPARIN Aita F
7-3 y STALDER Sebastian M
7-4 b BURKHALTER Joscha M
8 GER – GERMANY
8-1 r VOIGT Vanessa F
8-2 g HETTICH-WALZ Janina F
8-3 y NAWRATH Philipp M
8-4 b HORN Philipp M
9 FIN – FINLAND
9-1 r LEHTONEN Venla F
9-2 g LEINAMO Sonja F
9-3 y HEIKKINEN Arttu M
9-4 b INVENIUS Otto M
10 SVK – SLOVAKIA 4
10-1 r REMENOVA Zuzana F
10-2 g REMENOVA Maria F
10-3 y MATKO Martin M
10-4 b ADAMOV Simon M
11 AUT – AUSTRIA
11-1 r STEINER Tamara F
11-2 g WAGNER Lara F
11-3 y MARCHL Thomas M
11-4 b HASLINGER Lukas M
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r REPINC Lena F
12-2 g CASERMAN Manca F
12-3 y PLANKO Lovro M
12-4 b OMEJC Aljaz M
13 UKR – UKRAINE 5
13-1 r HORODNA Olena F
13-2 g DMYTRENKO Khrystyna F
13-3 y MANDZYN Vitalii M
13-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M
14 EST – ESTONIA
14-1 r KUELM Susan F
14-2 g TOMINGAS Tuuli F
14-3 y SIIMER Kristo M
14-4 b KEHVA Mark-Markos M
15 POL – POLAND
15-1 r SIDOROWICZ Natalia F
15-2 g ZUK Kamila F
15-3 y GUNKA Jan M
15-4 b GALICA Grzegorz M
16 CAN – CANADA 6
16-1 r PARADIS Pascale F
16-2 g GOWLING Gillian F
16-3 y JOHNSTON Gavin M
16-4 b STRUM Matthew M
17 LAT – LATVIA
17-1 r BLEIDELE Elza F
17-2 g BULINA Sandra F
17-3 y BIRKENTALS Renars M
17-4 b RASTORGUJEVS Andrejs M
18 LTU – LITHUANIA
18-1 r TRAUBAITE Judita F
18-2 g BARAUSKIENE Lidija F
18-3 y STROLIA Vytautas M
18-4 b FOMIN Maksim M
19 BEL – BELGIUM 7
19-1 r LIE Lotte F
19-2 g BOUVARD Eve F
19-3 y CLAUDE Florent M
19-4 b LANGER Thierry M
20 KAZ – KAZAKHSTAN
20-1 r KLIMINA Darya F
20-2 g RAKISHEVA Aisha F
20-3 y BAUER Kirill M
20-4 b MUKHIN Alexandr M
21 BUL – BULGARIA
21-1 r HRISTOVA Lora F
21-2 g TODOROVA Milena F
21-3 y ILIEV Vladimir M
21-4 b ZASHEV Vasil M
22 GBR – GREAT BRITAIN 8
22-1 r PENDRY Shawna F
22-2 g DUPONT Chloe F
22-3 y JEFFERIES Jacques M
22-4 b BENSON Graham M
23 KOR – KOREA
23-1 r JUNG Jumi F
23-2 g AVVAKUMOVA Ekaterina F
23-3 y CHOI Dujin M
23-4 b LAPSHIN Timofei M