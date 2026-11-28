Biathlon
Startlist sprint maschile biathlon Kontiolahti 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Il programma della prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon proporrà domani, domenica 29 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, la 10 km sprint maschile, che prenderà il via alle ore 13.00 italiane (le ore 14.00 locali).
Saranno ben 109 gli atleti al via, e tra questi vi saranno ben 6 italiani: Didier Bionaz scatterà col numero 15, Tommaso Giacomel col 48, Lukas Hofer col 60, Nicola Romanin col 65, Christoph Pircher col 68 ed infine Elia Zeni col 73.
La 10 km sprint maschile valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI
Domenica 29 novembre
Ore 13.00 10 km sprint maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
Ora locale, va tolta un’ora per ottenere l’orario italiano
1 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:00:30 1
2 MATKO Martin SVK 2005 14:01:00
3 SEIDL Elias GER 2004 14:01:30
4 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:02:00
5 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:02:30
6 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 14:03:00
7 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:03:30
8 ZAHKNA Rene EST 1994 14:04:00
9 FAK Jakov SLO 1987 14:04:30
10 CLAUDE Florent BEL 1991 14:05:00
11 BADACZ Konrad POL 2003 14:05:30
12 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:06:00
13 MARECEK Jonas CZE 2001 14:06:30
14 LOZBERS Rihards LAT 2009 14:07:00
15 BIONAZ Didier ITA 2000 14:07:30
16 KRCMAR Michal CZE 1991 14:08:00 B
17 JEFFERIES Jacques GBR 2002 14:08:30 1
18 STALDER Sebastian SUI 1998 14:09:00 B
19 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 14:09:30 1
20 NELIN Jesper SWE 1992 14:10:00 B
21 GERMAIN Maxime USA 2001 14:10:30 1
22 STRELOW Justus GER 1996 14:11:00 B
23 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:11:30 1
24 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 14:12:00 B
25 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:12:30 1
26 BRANDT Viktor SWE 1999 14:13:00 B
27 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:13:30 1
28 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:14:00 B
29 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:14:30 1
30 HORN Philipp GER 1994 14:15:00 B
31 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:15:30 1
32 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:16:00 B
33 CERVENKA Vaclav USA 1999 14:16:30 2
34 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:17:00 B
35 ZAWOL Marcin POL 2002 14:17:30 2
36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:18:00 B
37 TODEV Blagoy BUL 2001 14:18:30 2
38 NAWRATH Philipp GER 1993 14:19:00 R
39 COLTEA George ROU 2000 14:19:30 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 14:20:00 R
41 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:20:30 2
42 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:21:00 R
43 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:21:30 2
44 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:22:00 R
45 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 14:22:30 2
46 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:23:00 R
47 INVENIUS Otto FIN 2000 14:23:30 2
48 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:24:00 R
49 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:24:30 2
50 r LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:25:00 R
51 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:25:30 2
52 PERROT Eric FRA 2001 14:26:00 R
53 NORDGREN Melker SWE 2002 14:26:30 2
54 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:27:00 R
55 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:27:30 2
56 y WRIGHT Campbell USA 2002 14:28:00 R
57 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 14:28:30 2
58 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 14:29:00 R
59 PLANKO Lovro SLO 2001 14:29:30 2
60 HOFER Lukas ITA 1989 14:30:00 R
61 MUELLAUER Fabian AUT 2003 14:30:30 2
62 PATUREL Gaetan FRA 2003 14:31:00
63 b KEHVA Mark-Markos EST 2004 14:31:30
64 BORGULA Jakub SVK 2004 14:32:00
65 ROMANIN Nicola ITA 1994 14:32:30
66 LANGER Thierry BEL 1991 14:33:00
67 GUNKA Jan POL 2002 14:33:30
68 PIRCHER Christoph ITA 2003 14:34:00
69 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 14:34:30
70 BORKOVSKYI Bogdan UKR 2004 14:35:00
71 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:35:30 3
72 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:36:00
73 ZENI Elia ITA 2001 14:36:30
74 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 14:37:00
75 BONACCI Vincent USA 2000 14:37:30
76 HASLINGER Lukas AUT 2003 14:38:00
77 DOVZAN Miha SLO 1994 14:38:30
78 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:39:00
79 SIIMER Kristo EST 1999 14:39:30
80 NASYKO Denys UKR 1995 14:40:00
81 LEJEUNE Valentin FRA 2002 14:40:30
82 ADAMOV Simon SVK 2004 14:41:00
83 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:41:30
84 KASKEL Fabian GER 2003 14:42:00
85 GALICA Grzegorz POL 2007 14:42:30
86 CIGAK Nikita LTU 2002 14:43:00 G
87 BENSON Graham GBR 2006 14:43:30
88 CHOI Dujin KOR 1995 14:44:00
89 DZHORGOV Georgi BUL 2007 14:44:30
90 FLEMING Jasper CAN 2005 14:45:00
91 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:45:30
92 FOMIN Maksim LTU 2000 14:46:00
93 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 14:46:30
94 PACAL James SUI 2003 14:47:00
95 KOCH Will USA 2002 14:47:30
96 ZASHEV Vasil BUL 2002 14:48:00
97 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:48:30
98 STRUM Matthew CAN 1995 14:49:00
99 JOHNSTON Gavin CAN 2003 14:49:30
100 PARMANTIER Sam BEL 2005 14:50:00
101 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:50:30
102 OMEJC Aljaz SLO 2005 14:51:00
103 URS Horia ROU 2006 14:51:30
104 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 14:52:00
105 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 14:52:30
106 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 14:53:00
107 TIISLAR Karl Rasmus EST 2004 14:53:30
108 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:54:00
109 ERIKSSON Alfred SWE 2001 14:54:30