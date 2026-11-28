Domani, domenica 29 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, a chiudere il programma sarà la 7.5 km sprint femminile, che prenderà il via alle ore 16.15 italiane (le 17.15 locali).

Saranno al via 6 azzurre tra le 102 atlete iscritte alla gara: Fabiana Carpella scatterà con il pettorale numero 7, Michela Carrara con il 29, Martina Trabucchi con il 39, Lisa Vittozzi con il 56, Samuela Comola con il 72 ed Hannah Auchentaller con l’82.

La 7.5 km sprint femminile valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI

Domenica 29 novembre

Ore 16.15 7.5 km sprint femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026

Ora locale, va tolta un’ora per ottenere l’orario italiano

1 KINK Julia GER 2004 17:15:30 1

2 REMENOVA Maria SVK 2000 17:16:00

3 REPINC Lena SLO 2003 17:16:30

4 KOZICA Anika CRO 1997 17:17:00

5 LEINAMO Sonja FIN 2002 17:17:30

6 JISLOVA Jessica CZE 1994 17:18:00

7 CARPELLA Fabiana ITA 2004 17:18:30

8 MEIER Lea SUI 2001 17:19:00

9 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 17:19:30

10 HRISTOVA Lora BUL 2003 17:20:00

11 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 17:20:30

12 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 17:21:00

13 ZUK Kamila POL 1997 17:21:30

14 LEVINS Chloe USA 1998 17:22:00

15 BENDIKA Baiba LAT 1991 17:22:30

16 BASERGA Amy SUI 2000 17:23:00 B

17 LIE Lotte BEL 1995 17:23:30 1

18 IRWIN Deedra USA 1992 17:24:00 B

19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 17:24:30 1

20 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 17:25:00 B

21 DE BESCHE Anne DEN 2000 17:25:30 1

22 b TANNHEIMER Julia GER 2005 17:26:00 B

23 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:26:30 1

24 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 17:27:00 B

25 PARADIS Pascale CAN 2002 17:27:30 1

26 HALVARSSON Ella SWE 1999 17:28:00 B

27 ANDEXER Anna AUT 2003 17:28:30 1

28 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 17:29:00 B

29 CARRARA Michela ITA 1997 17:29:30 2

30 KLEMENCIC Polona SLO 1997 17:30:00 B

31 BLEIDELE Elza LAT 2005 17:30:30 2

32 ERMITS Regina EST 1996 17:31:00 B

33 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 17:31:30 2

34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 17:32:00 B

35 ANDERSON Lucinda USA 2000 17:32:30 2

36 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 17:33:00 B

37 GASPARIN Aita SUI 1994 17:33:30 2

38 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 17:34:00 B

39 TRABUCCHI Martina ITA 2002 17:34:30 2

40 MICHELON Oceane FRA 2002 17:35:00 R

41 LEHTONEN Venla FIN 1995 17:35:30 2

42 y OEBERG Elvira SWE 1999 17:36:00 R

43 STREMOUS Alina MDA 1995 17:36:30 2

44 r JEANMONNOT Lou FRA 1998 17:37:00 R

45 NORDQVIST Johanna SWE 2000 17:37:30 2

46 VOIGT Vanessa GER 1997 17:38:00 R

47 TODOROVA Milena BUL 1998 17:38:30 2

48 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 17:39:00 R

49 TARASIUK Tetiana UKR 2005 17:39:30 2

50 MINKKINEN Suvi FIN 1994 17:40:00 R

51 MOSER Nadia CAN 1997 17:40:30 2

52 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 17:41:00 R

53 KUELM Susan EST 1996 17:41:30 2

54 BENED Camille FRA 2000 17:42:00 R

55 HAMALAINEN Inka FIN 2005 17:42:30 2

56 VITTOZZI Lisa ITA 1995 17:43:00 R

57 SKAR Siri NOR 2003 17:43:30 2

58 MAGNUSSON Anna SWE 1995 17:44:00 R

59 JAKIELA Joanna POL 1999 17:44:30 2

60 SIMON Julia FRA 1996 17:45:00 R

61 BOTET Paula FRA 2000 17:45:30 2

62 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 17:46:00 R

63 JUPPE Anna AUT 1999 17:46:30 2

64 PAVLU Katerina CZE 2003 17:47:00

65 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 17:47:30

66 WAGNER Lara AUT 2002 17:48:00

67 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 17:48:30

68 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 17:49:00

69 FICHTNER Marlene GER 2003 17:49:30

70 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 17:50:00 3

71 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:50:30

72 COMOLA Samuela ITA 1998 17:51:00

73 FREED Margie USA 1997 17:51:30

74 WEIDEL Anna GER 1996 17:52:00

75 GANDLER Anna AUT 2001 17:52:30

76 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 17:53:00

77 JANKA Erika FIN 1995 17:53:30

78 MAKA Anna POL 1992 17:54:00

79 METTLER Lydia SUI 1996 17:54:30

80 DIMITROVA Valentina BUL 2003 17:55:00

81 REMENOVA Zuzana SVK 2000 17:55:30

82 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 17:56:00

83 JUNG Jumi KOR 1997 17:56:30 G

84 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 17:57:00

85 BOUVARD Eve BEL 1999 17:57:30

86 SEVER Ela SLO 2006 17:58:00

87 GENEVA Milana KAZ 2004 17:58:30

88 JANDUROVA Lucie CZE 2007 17:59:00

89 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:59:30

90 EMONTS Marisa BEL 2005 18:00:00

91 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 18:00:30

92 STRAKOVA Michaela SVK 2007 18:01:00

93 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:01:30

94 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 18:02:00

95 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 18:02:30

96 BARAUSKIENE Lidija LTU 1999 18:03:00

97 BULINA Sandra LAT 2001 18:03:30

98 PENDRY Shawna GBR 2002 18:04:00

99 CASERMAN Manca SLO 2006 18:04:30

100 HORODNA Olena UKR 2004 18:05:00

101 DUPONT Chloe GBR 2003 18:05:30

102 GOWLING Gillian CAN 1999 18:06:00