Biathlon
Startlist single mixed relay biathlon Kontiolahti 2026: orario, tv, streaming, elenco partecipanti
Ci sarà subito spazio per le prove miste nel programma della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon: domani, sabato 28 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, andrà in scena la staffetta single mixed, che prenderà il via alle ore 13.10 italiane.
Saranno ben 25 le coppie al via, e tra queste sarà rappresentata anche l’Italia, che schiererà la formazione composta da Martina Trabucchi e Christoph Pircher: le frazioni femminili saranno la prima e la terza, mentre quelle maschili saranno la seconda e la quarta.
La staffetta single mixed valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI
Sabato 28 novembre
Ore 13.10: staffetta single mixed
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA SINGLE MIXED BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F
1-2 g LAEGREID Sturla Holm M
1-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F
1-2 g LAEGREID Sturla Holm M
2 SWE – SWEDEN
2-1 r HALVARSSON Ella F
2-2 g SAMUELSSON Sebastian M
2-1 r HALVARSSON Ella F
2-2 g SAMUELSSON Sebastian M
3 FIN – FINLAND
3-1 r MINKKINEN Suvi F
3-2 g HARJULA Tuomas M
3-1 r MINKKINEN Suvi F
3-2 g HARJULA Tuomas M
4 FRA – FRANCE 2
4-1 r JEANMONNOT Lou F
4-2 g PERROT Eric M
4-1 r JEANMONNOT Lou F
4-2 g PERROT Eric M
5 SUI – SWITZERLAND
5-1 r BASERGA Amy F
5-2 g HARTWEG Niklas M
5-1 r BASERGA Amy F
5-2 g HARTWEG Niklas M
6 POL – POLAND
6-1 r JAKIELA Joanna F
6-2 g BADACZ Konrad M
6-1 r JAKIELA Joanna F
6-2 g BADACZ Konrad M
7 AUT – AUSTRIA 3
7-1 r ZDOUC Dunja F
7-2 g UNTERWEGER Dominic M
7-1 r ZDOUC Dunja F
7-2 g UNTERWEGER Dominic M
8 CZE – CZECHIA
8-1 r VOBORNIKOVA Tereza F
8-2 g MIKYSKA Tomas M
8-1 r VOBORNIKOVA Tereza F
8-2 g MIKYSKA Tomas M
9 UKR – UKRAINE
9-1 r MERKUSHYNA Oleksandra F
9-2 g DUDCHENKO Anton M
9-1 r MERKUSHYNA Oleksandra F
9-2 g DUDCHENKO Anton M
10 GER – GERMANY 4
10-1 r FICHTNER Marlene F
10-2 g STRELOW Justus M
10-1 r FICHTNER Marlene F
10-2 g STRELOW Justus M
11 ITA – ITALY
11-1 r TRABUCCHI Martina F
11-2 g PIRCHER Christoph M
11-1 r TRABUCCHI Martina F
11-2 g PIRCHER Christoph M
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r KLEMENCIC Polona F
12-2 g FAK Jakov M
12-1 r KLEMENCIC Polona F
12-2 g FAK Jakov M
13 EST – ESTONIA 5
13-1 r ERMITS Regina F
13-2 g ZAHKNA Rene M
13-1 r ERMITS Regina F
13-2 g ZAHKNA Rene M
14 LTU – LITHUANIA
14-1 r TRAUBAITE Judita F
14-2 g CIGAK Nikita M
14-1 r TRAUBAITE Judita F
14-2 g CIGAK Nikita M
15 USA – UNITED STATES
15-1 r IRWIN Deedra F
15-2 g WRIGHT Campbell M
15-1 r IRWIN Deedra F
15-2 g WRIGHT Campbell M
16 KAZ – KAZAKHSTAN 6
16-1 r GENEVA Milana F
16-2 g KIREYEV Vladislav M
16-1 r GENEVA Milana F
16-2 g KIREYEV Vladislav M
17 LAT – LATVIA
17-1 r BENDIKA Baiba F
17-2 g LOZBERS Rihards M
17-1 r BENDIKA Baiba F
17-2 g LOZBERS Rihards M
18 SVK – SLOVAKIA
18-1 r KAPUSTOVA Ema F
18-2 g BORGULA Jakub M
18-1 r KAPUSTOVA Ema F
18-2 g BORGULA Jakub M
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r DIMITROVA Valentina F
19-2 g DZHORGOV Georgi M
19-1 r DIMITROVA Valentina F
19-2 g DZHORGOV Georgi M
20 CAN – CANADA
20-1 r MOSER Nadia F
20-2 g FLEMING Jasper M
20-1 r MOSER Nadia F
20-2 g FLEMING Jasper M
21 GRL – GREENLAND
21-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F
21-2 g SLETTEMARK Sondre M
21-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F
21-2 g SLETTEMARK Sondre M
22 BEL – BELGIUM 8
22-1 r EMONTS Marisa F
22-2 g PARMANTIER Sam M
22-1 r EMONTS Marisa F
22-2 g PARMANTIER Sam M
23 DEN – DENMARK
23-1 r DE BESCHE Anne F
23-2 g SCHIELLERUP Rasmus M
23-1 r DE BESCHE Anne F
23-2 g SCHIELLERUP Rasmus M
24 CRO – CROATIA
24-1 r KOZICA Anika F
24-2 g CRNKOVIC Kresimir M
24-1 r KOZICA Anika F
24-2 g CRNKOVIC Kresimir M
25 GBR – GREAT BRITAIN 9
25-1 r PENDRY Shawna F
25-2 g BENSON Graham M
25-1 r PENDRY Shawna F
25-2 g BENSON Graham M
26 KOR – KOREA
26-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
26-2 g LAPSHIN Timofei M
26-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
26-2 g LAPSHIN Timofei M