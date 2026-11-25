La stagione 2026/2027 della Coppa del Mondo di biathlon è pronta a scattare e lo farà giovedì 26 novembre, sulle nevi finlandesi di Kontiolahti con uno dei formati più affascinanti e severi della disciplina: la 20 chilometri individuale maschile. Alle 16:15 ora italiana si alzerà il sipario su una nuova annata agonistica che si apre subito all’insegna della resistenza pura e della precisione assoluta.

Il tracciato della Carelia settentrionale è da sempre uno dei più selettivi dell’intero circuito, reso celebre e temuto dalla sua asperità simbolo, quel terribile strappo finale ribattezzato The Wall che in appena ottanta metri presenta un dislivello di venti metri, capace di tagliare le gambe anche agli atleti più preparati.

Su questi cinque giri da quattro chilometri ciascuno, gli atleti partiranno a cronometro a intervalli di trenta secondi per affrontare le quattro sessioni di tiro nella sequenza terra, piedi, terra, piedi. Come da tradizione nell’individuale, non ci sarà alcun anello di penalità a concedere appelli: ogni bersaglio mancato costerà immediatamente un intero minuto sul cronometro finale, trasformando il poligono in un vero e proprio campo minato psicologico.

Essendo il primo appuntamento ufficiale della stagione, i reali rapporti di forza tra le nazioni restano in parte un’incognita, ma le premesse per uno spettacolo di altissimo livello ci sono tutte. I riflettori saranno inevitabilmente puntati sul francese Éric Perrot, chiamato a difendere la sfera di cristallo generale conquistata nella passata stagione, affiancato da un veterano pluridecorato come Quentin Fillon Maillet. A contendere lo scettro ai transalpini ci sarà come sempre la corazzata norvegese, forte di una profondità di squadra impressionante guidata da Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale e Vetle Sjåstad Christiansen, senza dimenticare le ambizioni di Johan-Olav Botn e Martin Uldal.

In questo scenario di grande incertezza e prestigio, l’Italia si presenta al cancelletto di partenza con sei atleti e rinnovate ambizioni. A guidare la spedizione azzurra c’è Tommaso Giacomel, al rientro ufficiale nel massimo circuito dopo lo stop post-olimpico e apparso già in ottimo crescendo nei recenti test prestagionali disputati a Geilo. Al suo fianco gareggeranno l’intramontabile esperienza di Lukas Hofer e la solidità di Didier Bionaz ed Elia Zeni, completati da Nicola Romanin e Christoph Pircher, tutti determinati a inaugurare l’inverno con una prestazione di spessore in una gara dove la lucidità al tiro può ribaltare qualsiasi pronostico.

La 20 km Individuale maschile, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 a Kontiolahti (Finlandia), andrà in scena giovedì 26 novembre a partire dalle ore 16:15. Non è prevista la copertura televisiva, mentre si potrà seguire in streaming la prova su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026

Giovedì 26 novembre

Ore 16:15 20 km Individuale maschile a Kontiolahti (Finlandia)

PROGRAMMA INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026

1 JEFFERIES Jacques GBR 2002 16:15:30 1

2 FAK Jakov SLO 1987 16:16:00

3 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 16:16:30

4 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:17:00

5 TODEV Blagoy BUL 2001 16:17:30

6 MATKO Martin SVK 2005 16:18:00

7 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:18:30

8 ZAHKNA Rene EST 1994 16:19:00

9 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 16:19:30

10 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 16:20:00

11 COLTEA George ROU 2000 16:20:30

12 ROMANIN Nicola ITA 1994 16:21:00

13 MARECEK Jonas CZE 2001 16:21:30

14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:22:00

15 NASYKO Denys UKR 1995 16:22:30

16 HORN Philipp GER 1994 16:23:00 B

17 LANGER Thierry BEL 1991 16:23:30 1

18 KRCMAR Michal CZE 1991 16:24:00 B

19 GERMAIN Maxime USA 2001 16:24:30 1

20 CLAUDE Fabien FRA 1994 16:25:00 B

21 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:25:30 1

22 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:26:00 B

23 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:26:30 1

24 STRELOW Justus GER 1996 16:27:00 B

25 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:27:30 1

26 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:28:00 B

27 GUNKA Jan POL 2002 16:28:30 1

28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:29:00 B

29 SEIDL Elias GER 2004 16:29:30 1

30 BRANDT Viktor SWE 1999 16:30:00 B

31 LOZBERS Rihards LAT 2009 16:30:30 2

32 NELIN Jesper SWE 1992 16:31:00 B

33 BADACZ Konrad POL 2003 16:31:30 2

34 STALDER Sebastian SUI 1998 16:32:00 B

35 BIONAZ Didier ITA 2000 16:32:30 2

36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:33:00 B

37 NORDGREN Melker SWE 2002 16:33:30 2

38 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 16:34:00 R

39 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:34:30 2

40 ULDAL Martin NOR 2001 16:35:00 R

41 KEHVA Mark-Markos EST 2004 16:35:30 2

42 yr PERROT Eric FRA 2001 16:36:00 R

43 FINELLO Jeremy SUI 1992 16:36:30 2

44 WRIGHT Campbell USA 2002 16:37:00 R

45 KASKEL Fabian GER 2003 16:37:30 2

46 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:38:00 R

47 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 16:38:30 2

48 NAWRATH Philipp GER 1993 16:39:00 R

49 MIKYSKA Tomas CZE 2000 16:39:30 2

50 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:40:00 R

51 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:40:30 2

52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:41:00 R

53 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:41:30 2

54 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 16:42:00 R

55 ZENI Elia ITA 2001 16:42:30 2

56 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 16:43:00 R

57 BORGULA Jakub SVK 2004 16:43:30 2

58 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:44:00 R

59 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 16:44:30 2

60 FREY Isak Leknes NOR 2003 16:45:00 R

61 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:45:30 2

62 HOFER Lukas ITA 1989 16:46:00 R

63 GALICA Grzegorz POL 2007 16:46:30 2

64 PATUREL Gaetan FRA 2003 16:47:00

65 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:47:30

66 BONACCI Vincent USA 2000 16:48:00

67 MARCHL Thomas AUT 2005 16:48:30

68 CLAUDE Florent BEL 1991 16:49:00

69 DOVZAN Miha SLO 1994 16:49:30

70 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 16:50:00

71 SIIMER Kristo EST 1999 16:50:30 3

72 HASLINGER Lukas AUT 2003 16:51:00

73 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 16:51:30

74 ZAWOL Marcin POL 2002 16:52:00

75 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 16:52:30

76 ADAMOV Simon SVK 2004 16:53:00

77 PIRCHER Christoph ITA 2003 16:53:30

78 CERVENKA Vaclav USA 1999 16:54:00

79 LEJEUNE Valentin FRA 2002 16:54:30

80 DUDCHENKO Anton UKR 1996 16:55:00

81 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 16:55:30

82 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:56:00

83 INVENIUS Otto FIN 2000 16:56:30

84 PUCHIANU Cornel ROU 1989 16:57:00

85 PLANKO Lovro SLO 2001 16:57:30

86 URS Horia ROU 2006 16:58:00 G

87 BAUER Kirill KAZ 2000 16:58:30

88 DZHORGOV Georgi BUL 2007 16:59:00

89 TIISLAR Karl Rasmus EST 2004 16:59:30

90 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 16:00:00

91 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 17:00:30

92 KOCH Will USA 2002 17:01:00

93 BENSON Graham GBR 2006 17:01:30

94 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:02:00

95 FLEMING Jasper CAN 2005 17:02:30

96 PARMANTIER Sam BEL 2005 17:03:00

97 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 17:03:30

98 PACAL James SUI 2003 17:04:00

99 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:04:30

100 JOHNSTON Gavin CAN 2003 17:05:00

101 ZASHEV Vasil BUL 2002 17:05:30

102 CIGAK Nikita LTU 2002 17:06:00

103 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:06:30

104 STRUM Matthew CAN 1995 17:07:00

105 CHOI Dujin KOR 1995 17:07:30

106 ERIKSSON Alfred SWE 2001 17:08:00

107 FOMIN Maksim LTU 2000 17:08:30

108 OMEJC Aljaz SLO 2005 17:09:00

109 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:09:30