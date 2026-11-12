Sport Invernali, le donne d’Italia torneranno sul podio prima nello slalom di sci alpino, oppure nello sci di fondo? La Top-3 manca dal 2011

Ora che la stagione 2026-27 degli sport invernali è ufficialmente cominciata (nel weekend sono scattati in contemporanea la Coppa del Mondo di sci alpino, il Grand Prix di pattinaggio di figura e il World Tour di short-track), si può affrontare uno dei temi nascosti legati all’inverno. Si tratta di un argomento trasversale che riguarda il settore femminile italiano.

Il 2011 è un anno fatidico legato alle donne azzurre nei due sport invernali più seguiti nel nostro Paese. Lo sci alpino e lo sci di fondo. Almeno, sono i due sport storicamente più radicati nella cultura nazionalpopolare. Ora come ora, il fondo è stato “sverniciato” in termini di seguito da diverse altre discipline, compresa la controparte con carabina in spalla e sessioni di tiro al poligono. Merito dei risultati conseguiti negli ultimi anni da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi and company. Cionondimeno, non è questo il nodo del contendere. O meglio, lo è di striscio, perché sono proprio i risultati a determinare la popolarità di uno sport.

Come detto, il 2011 ha determinato una frattura nella dimensione dell’Italia nei due ambiti succitati. Il 4 gennaio, a Zagabria, Manuela Mölgg chiude in terza posizione lo slalom disputato nella capitale croata. Quello resta, ancora oggi, l’ultimo podio italiano fra i rapid gates nel settore femminile. Poche settimane dopo, il 20 marzo, Arianna Follis segna il miglior tempo nell’inseguimento di 10 km alle finali di Falun. Quello resta, ancora oggi, l’ultimo podio italiano nel settore femminile dello sci di fondo.

All’epoca non c’era modo di immaginare che l’uno e l’altro ambito avrebbero vissuto un periodo così oscuro e così prolungato nel tempo di comprimariato. Sono passati più di 15 anni, con centinaia e centinaia di gare senza che qualcuna abbia saputo raccogliere il testimone di Mölgg e di Follis. Attenzione però, perché la sensazione è che la musica stia per cambiare e che l’orchestra italica possa tornare a suonare.

Nello slalom ci sono due teenager quotatissime, a cominciare da Anna Trocker, che ha già fatto ingresso nella top-10. All’altoatesina potrebbe aggiungersi anche la tanto pubblicizzata Giada D’Antonio, di un anno più giovane e reduce da un infortunio. Per quanto concerne lo sci di fondo tout-court, Iris De Martin Pinter e Federica Cassol nelle sprint hanno solo cominciato a esprimere il loro potenziale, ma il discorso può valere anche per Maria Gismondi nelle prove distance.

Signore e signori, inutile nascondersi dietro un filo d’erba e jouer la prudence, come dicono i francesi. C’è profumo di podio sia nello slalom che nello sci di fondo femminile. Magari non subito, forse si tratterà di exploit estemporanei. Però, dopo tre lustri, l’Italia sta uscendo dall’irrilevanza nell’uno e nell’altro contesto.

L’astinenza sta per essere spezzata, la domanda è quale in quale dei due panorami arriverà prima l’aurora azzurra, con la consapevolezza che anche l’altro sarà ben presto illuminato. Il 2011 ha visto calare un sipario in contemporanea, chissà, forse la cortina si rialzerà in sincronia allo stesso modo nei prossimi mesi…