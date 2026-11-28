Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 28 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, sabato 28 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con la Coppa Davis, la F1 con il GP del Qatar, la MotoGP con il GP di Valencia, lo short track con il World Tour, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 italiane andranno in scena le qualifiche del GP del Qatar, ventiduesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Il penultimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul Lusail International Circuit, dove si deciderà il poleman.
A Kontiolahti, in Finlandia, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, per la prima volta in stagione si disputerà anche la staffetta mista, che prenderà il via alle ore 15.15 italiane: l’Italia sarà al via con la formazione composta da Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Turno di riposo, dunque, per Lisa Vittozzi.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 28 novembre
2.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming
4:00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free dance danza sul ghiaccio – HBO Max, Discovery Plus
6:00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free program coppie d’artistico – HBO Max, Discovery Plus
6.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: PGS maschile e femminile – HBO Max, Discovery Plus, Rai Play Sport 1
7.00 Short track, World Tour Pechino: seconda giornata – HBO Max, Discovery Plus
8:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free program individuale femminile – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Sport HD, Rai Play
8:40-9:10, Moto3, GP Valencia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
8.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni sprint tc uomini e donne – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
9.00 Rugby a 7, SVNS3: seconda giornata (10.06 Italia-Zimbabwe, 13.12 Italia-Hong Kong) – Rugby Pass
9.02 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
9:25-9:55, Moto2, GP Valencia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW
9.53 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
10.00 Skeleton, Coppa del Mondo: gara femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
10:10-10:40, MotoGP, GP Valencia: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW
10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: Gundersen HS142 – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.49 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN
10:50-11:05, MotoGP, GP Valencia: Qualifiche Q1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it
11:15-11:30, MotoGP, GP Valencia: Qualifiche Q2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it
11.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: sprint tc uomini e donne – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Rai Play Sport 1
11.22 Skeleton, Coppa del Mondo: gara femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
11:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free program individuale maschile – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Sport HD, Rai Play
11.31 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN
12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH femminile – Nessuna copertura tv / streaming
12.00 Tennis, Coppa Davis: semifinale, Gran Bretagna-Spagna – SuperTennis HD, SuperTennis+, sito di SuperTennis
12.17 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
12:45-13:00, Moto3, GP Valencia: Qualifiche Q1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it.
13.10 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: staffetta single mixed – Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport
13:10-13:25, Moto3, GP Valencia: Qualifiche Q2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it.
13.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH femminile – HBO Max, Discovery Plus
13:40-13:55, Moto2, GP Valencia: Qualifiche Q1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it
13.45 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
14.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 uomini, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
14:05-14:20, Moto2, GP Valencia: Qualifiche Q2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it
14.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: Gundersen 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.00 Scacchi, Mondiale: Gukesh-Sindarov, quarta partita – canali YouTube FIDE e Chess.com
15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Parma – DAZN, DAZN 1
15:00, MotoGP, GP Valencia: Sprint Race (13 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go NOW, TV8 HD, tv8.it
15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: sstaffetta mista – Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport
15:30-16:30, F1, GP Qatar: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW
15:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus
15.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 uomini, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
18.00 Skeleton, Coppa del Mondo: staffetta mista – HBO Max, Discovery Plus
18.00 Calcio, Serie A: Torino-Lazio – DAZN, DAZN 1
18:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 2a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
19.00 Snowboard, Coppa del Mondo Innsbruck: big air maschile e femminile – HBO Max, Discovery Plus, Rai Play Sport 1
19:00-20:00, F1, GP Qatar: Qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 21:25 differita TV8 HD, tv8.it
19:45 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: superG maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
20.00 Volley femminile, Serie A1: Talmassons-Milano – DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Genoa – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Scandicci – DAZN, Rai Play Sport 1, dalle 21.15 anche su Rai Sport HD
LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 6.00
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 8.45 E 11.15
LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 13.10
LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON ALLE 15.15
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45