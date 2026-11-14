Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 14 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 14 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di discipline invernali potranno divertirsi con lo slalom femminile di Levi, Skate America per il pattinaggio artistico e la Coppa del Mondo di speed skating a Pechino. L’Italia affronterà l’Argentina nel Nations Championship di rugby, proseguono le qualificazioni agli Europei di basket femminile con il confronto tra l’Italia e l’Austria.
Grande attesa per le semifinali delle WTA Finals di tennis con la presenza di Sara Errani e Jasmine Paolini, si disputerà anche la finale del torneo ATP 250 di Stoccolma alla vigilia delle ATP Finals di Torino. A Riccione si concludono i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta, proseguono gli Europei di lacrosse maschile (specialità sixes, con la presenza dell’Italia), mentre a Parma andranno in scena le semifinali della Supercoppa Italiana di volley maschile.
Da seguire la Coppa del Mondo di scherma e di triathlon, oltre ai campionati nazionali di volley, basket, pallamano, pallanuoto e la consueta abbuffata di calcio tra Nations League e Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 14 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 14 novembre
00.45 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Miyazaki (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaoshiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)
02.45 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Miyazaki (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Wuxi, tabellone individuale (diretta streaming su Fencing Tv)
04.03 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Short program maschile a Everett (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
05.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Short program coppie a Everett (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
06.00 GOLF (DP World Tour) – DP World Tour Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00)
07.00 TRIATHLON – T100 World Tour ad Abu Dhabi (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
09.00 JUDO – Grand Prix a Zagabria (diretta streaming su Judo Tv)
09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile a Plovdiv, tabellone individuale (diretta streaming su Fencing Tv)
09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile a Il Cairo, tabellone individuale (diretta streaming su Fencing Tv)
10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Berna, gara a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)
10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Levi, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
10.00 NUOTO – Campionati Italiani in vasca corta, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)
10.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Pechino (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di ISU)
12.00 CALCIO (Europei U17, qualificazioni) – Italia-Armenia (non è prevista diretta tv/streaming)
12.00 LACROSSE (Europei maschili sixes, fase a gironi) – Italia-Portogallo (diretta streaming su WL Tv)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Milan (diretta streaming su DAZN)
12.40 RUGBY (Nations Championship) – Italia-Argentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Levi, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
13.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, finale: Fritz vs Tirante (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 PADEL – Dubai P1, semifinali (diretta tv Sky Sport Mix; diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)ì
13.15 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Staffetta mista ad Abu Dhabi (diretta streaming su Triathlon Live Tv)
13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara femminile a Merksplas (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Vouliagmeni-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)
14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Brescia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Desenzano (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Reggiana-Livorno (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Picerno (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Parabiago (diretta streaming su The Rugby Channel)
15.00 CALCIO (Nations League, League B) – Kosovo-Israele (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Parma (diretta streaming su DAZN)
15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Chiavari (diretta streaming su Waterpolo Channel)
15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Olympic Roma-Brescia, Telimar-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Trapani-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara maschile a Merksplas (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
15.10 RUGBY (Nations Championship) – Galles-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Europei U19, qualificazioni) – Italia-Ucraina (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
15.30 VOLLEY (Supercoppa Italiana, semifinale) – Perugia-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
15.30 RUGBY (Serie A) – Tre partite: Rugby Lyons-Vicenza, Biella-Valorugby, Mogliano-Viadana (diretta streaming su The Rugby Channel)
15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)
16.00 GOLF (PGA Tour) – Austin Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 20.00)
16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Conversano-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Altino-Leonessa Altamura (diretta streaming su DAZN)
17.00 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Villach-Milano (diretta streaming su DAZN)
17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ekipe Orizzonte Catania-Olympiacos (diretta streaming su European Aquatics Tv)
17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Trento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Grosseto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Bari-Foggia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.40 RUGBY (Nations Championship) – Inghilterra-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 VOLLEY (Supercoppa Italiana, semifinale) – Verona-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
18.00 NUOTO – Campionati Italiani in vasca corta, finali A (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Offanengo-Roma (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Nations League, League A) – Norvegia-Galles (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Nations League, League B) – Georgia-Ungheria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Lazio (diretta streaming su DAZN)
18.00 BASKET FEMMINILE (Qualificazioni Europei) – Austria-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 BASKET (LNB francese) – Due partite: Chalon-Boulazac, Saint Quentin-Cholet (diretta streaming su DAZN)
18.00 BASKET (ACB spagnola) – Breogan-San Pablo Burgos (diretta streaming su DAZN)
18.00 VOLLEY (Serie A2) – Palmi-Pineto (diretta streaming su DAZN)
18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)
18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Roma 1927 (diretta streaming su canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.30 BASKET (LNB francese) – JL Bourg-Roanne (diretta streaming su DAZN)
18.30 VOLLEY (Serie A2) – Napoli-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)
18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Trieste-Roma, Lazio-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Rapallo-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.45 CALCIO A 5 (Serie A) – Vinumitaly Petrarca-Feldi Eboli (diretta streaming su canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
19.00 BOXE – Road to Glory Fight Night a Guidonia, main event: Europeo pesi mediomassimi, Luca D’Ortenzi vs Eros Seghetti (diretta streaming su DAZN)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Cinque partite: Conversano-Pressano, Fasano-Albatro, Merano-Chiaravalle, Molteno-Haenna, Trieste-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 GINNASTICA RITMICA – Serie A Livorno (diretta streaming su Sport Face Tv)
19.30 BASKET (ACB spagnola) – Andorra-Tenerife (diretta streaming su DAZN)
20.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Varese (diretta streaming su LBA Tv)
20.00 BOXE – Riunione a Londra, main event: Viddal Riley vs Seydi Coupe, per Europeo pesi massimi leggeri (diretta streaming su DAZN)
20.30 BASKET (Serie A) – BC Roma-Verona (diretta streaming su LBA Tv)
20.30 BASKET (LNB francese) – Limoges-Parigi (diretta streaming su DAZN)
20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Portogallo-Danimarca (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
20.45 CALCIO (Nations League, League B) – Quattro partite: Austria-Irlanda, Irlanda del Nord-Ucraina, Romania-Polonia, Svezia-Bosnia Erzegovina (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)
21.00 TENNIS – WTA Finals, semifinali (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+). Errani/Paolini in doppio
21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Firenze (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)
21.00 BASKET (ACB spagnola) – Joventut Badalona-Saragozza (diretta streaming su DAZN)
21.10 RUGBY (Nations Championship) – Irlanda-Fiji (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
22.15 BOXE – Riunione a Carson, main event: Pacheco-Fulghum (diretta streaming su DAZN)
23.03 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Rhythm dance a Everett (diretta tv su RaiSport al termine di Vallefoglia-Firenze di volley femminile; diretta streaming su Rai Play Sport 1, HBO Max, Discovery Plus)
Domenica 15 novembre
00.42 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Short program femminile a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, HBO Max, Discovery Plus)
03.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Free skating maschile a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, HBO Max, Discovery Plus)
05.34 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Free skating coppie a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, HBO Max, Discovery Plus)