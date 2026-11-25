C’è tanta carne al fuoco nel menù di mercoledì 25 novembre, che propone molti eventi ed una discreta varietà di discipline coinvolte. Si parte come di consueto nella notte italiana con gli sport americani, in particolare la NFL ed il basket NBA, mentre nel pomeriggio andrà in scena a Ginevra il secondo capitolo del Mondiale di scacchi tra Gukesh e Sindarov.

Occhi puntati sulla Fiera di Bologna per il debutto stagionale in Coppa Davis dell’Italia, che parte largamente favorita nel tie contro la Corea del Sud ed in caso di vittoria troverebbe poi la temibile Cechia in semifinale. Grande curiosità per capire quali saranno le scelte del capitano Filippo Volandri, che schiererà con ogni probabilità due tra Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nei singolari.

In serata il focus si sposterà anche sulle principali coppe europee degli sport di squadra tra cui la Champions League di calcio (in campo la Roma a Parigi con il PSG e l’Inter in casa contro lo Stoccarda), l’Eurolega di basket e la Champions di volley femminile (giocano sia Scandicci che la Vero Volley Milano). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 25 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 25 novembre

2.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go e NOW

4.00 Basket, NBA: Denver Nuggets-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

15.00 Scacchi, Mondiale: Gukesh vs Sindarov, seconda partita – Diretta streaming sui canali YouTube scacchistici principali (FIDE, Chess.com e tanti altri)

16.00 Tennis, Coppa Davis: Italia vs Corea del Sud (quarti di finale) – Diretta tv su SuperTennis; live streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv

17.00 Basket, Eurolega: Dubai-Partizan Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Euroleague TV, Sky Go e NOW

18.00 Basket femminile, Eurolega: Stella Rossa-Schio – Diretta streaming sul canale Youtube Euroleague Women

18.30 Basket femminile, Eurocup: Poznan-Derthona Basket – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball

18.30 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Turan Tovuz – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su DAZN, Eurovolley.tv, Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Sabah Baku-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Slavia Praga-Villareal – Diretta tv su Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

19.00 Calcio, Serie B: Cremonese-Avellino – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

19.30 Basket femminile, Serie A: Venezia-Costa Masnaga – Diretta streaming su LBF TV

20.00 Calcio, Serie B: Mantova-Arezzo – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Calcio, Serie B: Padova-Sampdoria – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Calcio, Serie B: Pisa-Modena – Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV

20.00 Pallanuoto, Serie A: Savona-Brescia – Diretta tv su RaiSportHD, live streaming su Rai Play

20.00 Volley femminile, Champions League: Vero Volley Milano-Levallois Paris – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su DAZN, Eurovolley.tv, Sky Go e NOW

20.15 Basket, Eurolega: Olympiacos-Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Euroleague TV, Sky Go e NOW

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Efes Istanbul – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket femminile, Eurocup: Campobasso-Nyon – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su Euroleague TV

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Viking – Diretta tv su Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Club Brugge-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Lille-Bayern Monaco – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Calcio; live streaming su tv8.it, Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: PSG-Roma – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: Shakhtar Donetsk-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport 257; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Sporting-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport 255; live streaming su Sky Go e NOW

LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI COPPA DAVIS DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI COPPA DAVIS

LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-COREA DEL SUD DI COPPA DAVIS