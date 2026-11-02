Sport in tv oggi (lunedì 2 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 2 novembre, prende il via la prima settimana del mese con una giornata interessante anche in chiave azzurra. Numerose le discipline coinvolte, soprattutto grazie al ricco programma delle Olimpiadi Giovanili di Dakar giunto al day-4 in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista per rimpinguare il suo bottino nel medagliere.

Prosegue il grande tennis con il primo turno del Masters 1000 di Parigi, che vedrà scendere in campo oggi ben cinque giocatori azzurri: Lorenzo Musetti sfida il big server polacco Hubert Hurkacz, Luciano Darderi affronta l’australiano Rinky Hijikata, Matteo Arnaldi trova il britannico Cameron Norrie mentre i qualificati Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego daranno vita ad un derby intrigante.

In serata spazio come di consueto ai posticipi dei campionati nazionali degli sport di squadra, in questo caso calcio maschile e femminile, basket maschile e volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 2 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 2 novembre

2.20 Football americano, NFL: Washington Commanders-Philadelphia Eagles – Diretta streaming su DAZN

3.00 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Toronto Raptors – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

7.00 Tennis, WTA Hong Kong: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su SuperTennis+

9.00 Olimpiadi Giovanili, quarta giornata – Diretta tv su RaiSportHD dalle 14.00 alle 15.00; live streaming integrale su Olympic Channel, per volley, beach volley, futsal e nuoto su Discovery Plus e HBO Max, su Rai Play dalle 14.00 alle 15.00

10.30 Tennis, WTA Chennai: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su SuperTennis+

11.00 Tennis, ATP Parigi: primo turno (1° match sul centrale Lorenzo Musetti vs Hubert Hurkacz, 1° match sul Court 1 Luciano Darderi vs Rinky Hijikata, 3° match Matteo Arnaldi vs Cameron Norrie, 4° match sul Court 2 Mattia Bellucci vs Lorenzo Sonego) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.20) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Sollevamento pesi, Mondiali: gruppo A -85 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trieste – Diretta streaming su LBA TV

20.30 Basket, Serie A: Cantù-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Juventus – Diretta streaming su DAZN

20.40 Volley femminile, Serie A: Novara-Brescia – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Parma – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Newcastle-Everton – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: A Coruña-Osasuna – Diretta streaming su DAZN