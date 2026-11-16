Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 16 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 16 novembre, la nuova settimana si apre con un’intensa giornata di sport ricca di appuntamenti da non perdere che riguardano anche i colori azzurri. Fari puntati in particolare sul day-2 delle ATP Finals di Torino, che vedrà il debutto nel torneo di Simone Bolelli/Andrea Vavassori in doppio e di Flavio Cobolli nel round robin del singolare.
Bolelli e Vavassori sfideranno l’esperta coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, mentre Cobolli comincerà la sua avventura nel girone Ivan Lendl affrontando subito il russo Daniil Medvedev in uno scontro diretto cruciale in ottica qualificazione, considerando la presenza nel raggruppamento di un favorito d’obbligo come Carlos Alcaraz (che trova oggi pomeriggio lo statunitense Frances Tiafoe).
Italia protagonista anche sui pratoni iberici di Salou in occasione del quarto di finale dei Campionati Europei maschili di lacrosse sixes contro Israele, che mette in palio l’accesso in semifinale e soprattutto il pass automatico per i Mondiali 2027 (riservato alle prime cinque classificate della rassegna continentale). Nel tardo pomeriggio ci sarà spazio anche per il calcio delle nazionali, con gli azzurrini dell’Under 21 che ospitano il Belgio a Livorno per un’amichevole.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 16 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 16 novembre
2.20 Football americano, NFL: Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers – Diretta streaming su DAZN
11.00 Lacrosse, Europei maschili sixes: Germania-Polonia (quarti di finale) – Diretta streaming su World Lacrosse TV
11.30 Tennis, ATP Finals: Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Marcel Granollers/Horacio Zeballos – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
13.00 Lacrosse, Europei maschili sixes: Gran Bretagna-Grecia (quarti di finale) – Diretta streaming su World Lacrosse TV
Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Finals: Carlos Alcaraz vs Frances Tiafoe – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
14.30 Lacrosse, Europei maschili sixes: Paesi Bassi-Irlanda (quarti di finale) – Diretta streaming su World Lacrosse TV
15.00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali: Svezia-Finlandia (finale per il bronzo) – Diretta streaming su IIHF.tv
16.00 Lacrosse, Europei maschili sixes: Italia-Israele (quarti di finale) – Diretta streaming su World Lacrosse TV
16.00 Calcio, Nations League: Isole Faroe-Moldavia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
16.00 Calcio, Nations League: Kazakistan-Slovacchia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
18.00 Tennis, ATP Finals: C.Harrison/N.Skupski vs K.Krawietz/T.Puetz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
18.00 Calcio, Nations League: Estonia-Bulgaria – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Nations League: Islanda-Lussemburgo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
18.00 Calcio, Nations League: Lituania-Liechtenstein – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
18.15 Calcio, amichevole: Italia U21-Belgio U21 – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play
19.00 Hockey ghiaccio femminile, Mondiali: USA-Canada (finale per l’oro) – Diretta streaming su IIHF.tv
20.30 Volley, Superlega: Padova-Pordenone – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e VBTV
Non prima delle 20.30 Tennis, ATP Finals: Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; live streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW e Tennis TV
20.45 Calcio, Nations League: Germania-Olanda – Diretta tv su 20Mediaset HD e Sky Sport Arena; live streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Grecia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Macedonia del Nord-Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Svizzera-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Nations League: Gibilterra-Malta – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW
LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS DALLE 11.30
LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-TIAFOE DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO U21 DI CALCIO DALLE 18.15
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV DALLE 20.30