Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 5 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 5 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sullo sviluppo del Masters1000 di Parigi. L’Italia sarà rappresentata a livello di ottavi di finale da Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. I due azzurri sono reduci da grandi vittorie: il romano ha sconfitto il padrone di casa Ugo Humbert, mentre il toscano si è imposto contro il neo n.1 del mondo, Alexander Zverev. C’è voglia di dare un seguito, ma non sarà semplice.
Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire i Mondiali di tiro a segno, l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano in campo e le tante partite di calcio in Europa League e Conference League, coi club nostrani coinvolti.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 5 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 5 novembre
03:00 Ginnastica, Mondiali 2026 trampolino elastico: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
06:00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni skeet donne – Nessuna copertura tv/streaming
06:00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni skeet uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
07:00 Tennis, WTA Hong Kong 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.
07:15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni (1) pistola 10 metri donne – Nessuna copertura tv/streaming.
09:15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni (2) pistola 10 metri donne – Nessuna copertura tv/streaming.
10:00 Olimpiadi Giovanili Dakar: quinta giornata – Diretta tv su RaiSport HD (14.00-14.50); in streaming su RaiPlay (14.00-14.50), Olympic Channel, Discovery Plus e HBO Max (per beach volley, calcio a 5 e nuoto).
10:30 Tennis, WTA Chennai 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.
(Stefanini vs Waltert 2° match e inizio programma alle 10:30 italiane)
11:15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni (1) pistola 10 metri uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
11:00 Tennis, ATP Parigi 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Max (206) dalle 17:40 alle 21:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Musetti vs van Assche 3° match e inizio programma dalle 11:00; Berrettini vs Alcaraz 4° match e inizio programma non prima delle 19:00)
12:00 Sollevamento pesi, Mondiali 2026: -77 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
12:30 Tiro a segno, Mondiali 2026: finale pistola 10 metri donne – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.
13:15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni (2) pistola 10 metri uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
14:30 Lacrosse femminile, Europei sixes 2026: Italia vs Finlandia – Diretta streaming su World Lacrosse WL TV.
16:30 Tiro a segno, Mondiali 2026: finale pistola 10 metri uomini – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.
18:15 Basket, Eurolega 2026-2027: Anadolu Efes vs Paris – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:20 Ciclocross, Superprestige (Middelkerke): prova femminile – Diretta streaming Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Milan vs Ferencvaros – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, Sky Sport 4K (213); in streaming su tv8.it, SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Crystal Palace vse Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Sparta Praga vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Lillestroem vs Viktoria Plzen – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: NEC vs Omonio Nicosia – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Levski Sofia vs Jagiellonia – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Real Sociedad vs Olympique Lione – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Anderlecht vs Salisburgo – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Atalanta vs Kairat Almaty – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Aarhus vs Sporting Braga – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Midtjylland vs Ajax – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Thun vs Hearts – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Stella Rossa vs Inter Escaldes – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Kups Kuopio vs Gent – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Lincoln vs Hajduk Spalato – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Mjaellby Aif vs Borac – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Conference League 2026-2027: Trabzonspor vs Friburgo – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
19:30 Pallamano, Qualificazioni Europei 2028: Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e sul canale Youtube di Sky Sport.
19:30 Pallanuoto, EuroCup 2026-2027: Endo Plus Service Honved vs CN Posillipo – Diretta streaming su EuroAquaticsTV.com.
20:20 Ciclocross, Superprestige (Middelkerke): prova maschile – Diretta streaming Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Armani Olimpia Milano vs Valencia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:45 Pallanuoto, EuroCup 2026-2027: VK Sabac Elixir vs Rari Nantes Savona – Diretta streaming su EuroAquaticsTV.com.
21:00 Golf, World Wide Technology Championship 2026: prima giornata – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: AZ Alkmaar vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Bayer Leverkusen vs Olympique Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Celtic vs Besiktas – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Sunderland vs Dinamo Zagabria – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Hapoel Beer Sheva vs Ofi Creta – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Celta Vigo vs Union Saint Gilloise – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Torreense vs Ararat – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Sturm Graz vs Celje – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Benfica vs Lech Poznan – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Getafe vs Brighton – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Monaco vs Nordsjaelland – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Lugano vs Kauno Zalgiris – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Twente vs Pafos – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Stvv vs Brann – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Panathinaikos vs CSKA Sofia – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: Riga vs Jablonec – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Conference League 2026-2027: U Cracovia vs Egnatia – Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VAN ASSCHE (3° MATCH DALLE 11.00)
LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ALCARAZ (NON PRIMA DELLE 19.00)
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DI PALLAMANO DALLE 19.30
LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VALENCIA DALLE 20.30