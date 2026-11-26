Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 26 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 26 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati su Italia-Turchia, match valido per la qualificazione ai Mondiali 2027 di basket. La formazione guidata da Luca Banchi è attesa a un confronto complesso e sarà necessario alzare l’asticella.
Allargando gli orizzonti, attenzione alle Final-8 di Coppa Davis a Bologna. Quest’oggi saranno di scena i quarti della parte bassa, con Germania e Spagna a scendere in campo. Da verificare le condizioni di Alexander Zverev e di Carlos Alcaraz. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 26 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 26 novembre
10:00 Sci alpino, Coppa Europa 2026 a Suomu (Finlandia): prima manche slalom maschile – Nessuna copertura tv/streaming.
10:00 Tennis, Coppa Davis 2026: Germania vs Gran Bretagna – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.
10:40 Freestyle, Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria): qualificazioni Big Air uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.
13:00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): Provisional Competition Round – Nessuna copertura tv/streaming.
13:00 Sci alpino, Coppa Europa 2026 a Suomu (Finlandia): seconda manche slalom maschile – Nessuna copertura tv/streaming.
14:40 Snowboard, Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria): qualificazioni Big Air uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.
15:00 Scacchi, Mondiali 2026: Gukesh vs Sindarov – Diretta streaming sui canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com.
15:00 Calcio, Mondiali U17 2026: Italia vs Uzbekistan – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
16:15 Biathlon, Coppa del Mondo di Kontiolahti (Finlandia): 20 km Individuale maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
16:30 Calcio, Conference League 2026-2027: Kairat Almaty vs Mjällby AIF – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
17:00 Tennis, Coppa Davis 2026: Austria vs Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Diretta Gol su Sky Sport Max (206), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Olympiacos vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, in differita dalle 21:00 su TV8; in streaming su SkyGo e su NOW; in differita su tv8.it.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Dinamo Zagabria vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Celta vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
18:45 Calcio, Europa League 2026-2027: Besiktas vs Hapoel Beer Sheva – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Ajax vs Thun – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Brighton vs U Craiova – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Saburtalo Tblisi vs Getafe – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Jablonec vs Lugano – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Hearts vs Monaco – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Kauno Žalgiris vs Riga – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Egnatia vs Lincoln – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Pafos vs Midtjylland – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Conference League 2026-2027: Brann vs Aarhus – Diretta Gol su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:00 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia vs Turchia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
20:30 Volley, SuperLega 2026-2027: Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
20:30 Volley femminile, Champions League 2026-2027: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Eurovolley.Tv
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Juventus vs Omonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Crystal Palace vs Real Sociedad – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Hoffenheim vs Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Europa League 2026-2027: Sunderland vs Jagiellonia – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Borac Banja Luka vs Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Nordsjælland vs Panathinaikos – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Hajduk Spalato vs STVV – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Inter Escaldes vs Copenhagen – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Gent vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: CSKA Sofia vs Trabzonspor – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Sporting Braga vs Kups Kuopio – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Conference League 2026-2027: Friburgo vs Twente – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.