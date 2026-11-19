Oggi giovedì 19 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino proseguono le ATP Finals, con la conclusione dei primi gruppi della fase a gironi per quanto riguarda il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti del mondo. Spazio ai Mondiali juniores di judo in quel di Tashkent e ai Mondiali U17 di calcio, senza dimenticarsi del primo giro dell’RSM Classic, evento golfistico del PGA Tour.

Ricca serata con l’Eurolega di basket (scenderanno in campo l’Olimpia Milano contro il Fenerbahce e la Virtus Bologna contro il Valencia) e la Champions League di calcio femminile (la Roma sarà impegnata sul campo del Benfica), senza dimenticarsi della Global Champions League di equitazione a Verona. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 19 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 19 novembre

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 JUDO – Mondiali juniores (diretta streaming su Judo Tv)

11.00 SNOOKER – German Masters, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.30 TENNIS – ATP Finals, fase a gironi (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta tv su Italia 1 per Zverev-Fils, quarta partita dalle ore 11.30 e non prima delle ore 20.30; diretta streaming su Mediaset Infinity per Zverev-Fils)

14.00 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Francia-Haiti, Nuova Caledonia-Ecuador (diretta streaming su Fifa Tv)

14.30 CALCIO (Mondiali U17) – Corea del Sud-Uganda (diretta streaming su Fifa Tv)

15.00 CALCIO (Mondiali U17) – Arabia Saudita-Uruguay (diretta streaming su Fifa Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – RSM Classic, primo giro (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.00)

16.00 CALCIO (Mondiali U17) – Mozambico-Danimarca (diretta streaming su Fifa Tv)

16.30 CALCIO (Mondiali U17) – Qatar-Panama (diretta streaming su Fifa Tv)

17.00 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Argentina-Australia, Egitto-Grecia (diretta streaming su Fifa Tv)

18.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Primorac-Savona (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.15 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Dubai (diretta streaming su Euro League Tv)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Austria Vienna-Bayern Monaco, Paris FC-Koge (diretta streaming su Disney Plus)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Panathinaikos (diretta streaming su Euro League Tv)

20.00 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Baskonia (diretta streaming su Euro League Tv)

20.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Budvanska Rivijera-Posillipo (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 EQUITAZIONE (Global Champions League) – Salto ostacoli a Verona (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Paris-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)

21.00 BASKET (Eurolega) – Valencia-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Benfica-Roma (diretta streaming su Disney Plus)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Arsenal-Lione, Barcellona-Servette (diretta streaming su Disney Plus)

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE DI BASKET DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI BENFICA-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 21.00