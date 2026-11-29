Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 29 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 29 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con la Coppa Davis, la F1 con il GP del Qatar, la MotoGP con il GP di Valencia, lo short track con il World Tour, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.
Alle ore 17.00 italiane, si disputerà il GP del Qatar: il penultimo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul circuito di Lusail. Appuntamento importante per la Ferrari, che nella classifica costruttori proverà a chiudere la partita per la seconda piazza.
Il programma della prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon proporrà a Kontiolahti, in Finlandia, la 10 km sprint maschile, che prenderà il via alle ore 13.00 italiane (le ore 14.00 locali), e la 7.5 km sprint femminile, che scatterà alle ore 16.15 italiane (le 17.15 locali).
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 29 novembre
3.15 Short track, World Tour Shanghai: 3a giornata, ripescaggi – Nessuna copertura tv / streaming
4.15 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: qualificazioni parallelo a squadre – Nessuna copertura tv / streaming
6.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: parallelo a squadre – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus
7.05 Short track, World Tour Shanghai: 3a giornata, finali – HBO Max, Discovery Plus
8.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH femminile – Nessuna copertura tv / streaming
8.50 Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming
9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: mass start 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
9.40 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
9.55 Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH femminile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.48 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
11.00 Moto3, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 in differita su TV8, tv8.it
11.20 Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
11.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
12.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
12.11 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
12.15 Moto2, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 in differita su TV8, tv8.it
12.30 Calcio, Serie A: Udinese-Fiorentina – DAZN, DAZN 1
12.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni HS142 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
12.52 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
13.00 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport
13.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor: donne élite – Rai Play Sport 1, HBO Max, Discovery Plus
13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – HBO Max, Discovery Plus
14.00 MotoGP, GP Valencia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 in differita su TV8, tv8.it
14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
14.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor: uomini élite – Rai Play Sport 1, HBO Max, Discovery Plus
15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Napoli – DAZN, DAZN 1
15.00 Volley, Superlega: Verona-Trento – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV
15.00 Scacchi, Mondiale: Gukesh-Sindarov, quinta partita – canali YouTube FIDE e Chess.com
15.00 Tennis, Coppa Davis: finale, Italia-Spagna (15.00 Singolare tra numeri 2, a seguire singolare tra numeri 1, a seguire eventuale doppio decisivo) – Rai 1 HD, SuperTennis HD, Rai Play, SuperTennis+, sito di SuperTennis
15.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
16.15 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport
16.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus
17.00 Volley, Superlega: Civitanova-Piacenza – DAZN, VBTV
17.00 Volley, Superlega: Monza-Milano – VBTV
17.00 Volley, Superlega: Padova-Cuneo – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Vallefoglia – DAZN
17.00 Volley femminile, Serie A1: Brescia-Busto Arsizio – DAZN
17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Consolini 1907 – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Macerata – DAZN, YouTube della Lega Volley Femminile
17.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 21.30 in differita su TV8, tv8.it
17.05 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
18.00 Calcio, Serie A: Roma-Monza – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni, Venezia-Battipaglia, Brixia-Broni, Costa Masnaga-Derthona, Roseto-Campobasso – FLIMA
18.00 Volley, Superlega: Prata di Pordenone Cisterna – VBTV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Bergamo – DAZN, YouTube della Lega Volley Femminile
18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: 1a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
19.00 Volley, Superlega: Perugia-Modena – DAZN, VBTV
19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Serbia-Italia – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
19.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Como-Juventus – DAZN, DAZN 1
21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
LA DIRETTA LIVE DELLE 20 KM MASS START DI SCI DI FONDO ALLE 10.00 e 11.55
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 14.30
LA DIRETTA LIVE DEL MONDIALE DI SCACCHI DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS
LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-SPAGNA DI COPPA DAVIS
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.15
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 16.30 E 19.30
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 17.00
LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CONSOLINI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00
LA DIRETTA LIVE DI SERBIA-ITALIA DI BASKET DALLE 19.00
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00