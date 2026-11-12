Speed skating, tutti a caccia di Jordan Stolz nella prima tappa di Pechino. L’Italia dà il via al nuovo corso

Dal 13 al 15 novembre l’anello di ghiaccio di Pechino, il celebre “Ice Ribbon”, ospita la prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Il circuito tornerà poi nello stesso impianto dal 25 al 28 febbraio per i Mondiali Allround, che chiuderanno la stagione.

Come accade spesso all’inizio di un ciclo olimpico, il nuovo anno si apre con diversi addii illustri: tra gli altri, hanno lasciato l’attività Miho Takagi, Martina Sablikova e Brittany Bowe. Non mancano però i volti noti pronti a riaccendere le rivalità, né le novità regolamentari.

Tra le donne, il ricambio è ampio. L’olimpionica Femke Kok è tra le poche big al via, mentre molte rivali si sono ritirate o, come la connazionale Jutta Leerdam, hanno scelto una lunga pausa. A insidiarla potrebbe essere la giapponese Yukino Yoshida, vincitrice dei 500 metri a Hamar lo scorso dicembre.

Sulle distanze lunghe restano protagoniste le olandesi Joy Beune, Marijke Groenewoud e Merel Conijn, oltre alla norvegese Ragne Wiklund, prima connazionale a vincere il titolo Allround dopo diverso tempo, e alla canadese Valerie Maltais, unica superstite dell’inseguimento a squadre due volte campione olimpico.

Tra gli uomini, Jordan Stolz, reduce da due ori a Milano Cortina, prosegue la sua caccia ai record sui 1000 e 1500 metri, dove si è mostrato quasi imbattibile. Lo sfidano gli olandesi Kjeld Nuis e Joep Wennemars, il cinese Ning Zhongyan e il tedesco Finn Sonnekalb.

Sui 500 metri, dove lo statunitense appare più vulnerabile, mancherà all’avvio Jenning de Boo, fermo per una frattura alla clavicola, mentre promettono bene Marek Kania, Yevgeniy Koshkin, Laurent Dubreuil e Wataru Morishige. Nelle lunghe distanze spiccano il norvegese Sander Eitrem, primatista mondiale e oro olimpico nei 5000 metri, e il ventenne ceco Metodej Jilek, oro olimpico nei 10.000.

Le novità regolamentari riguardano la Team Sprint, che diventa disciplina olimpica in vista di Alpi francesi 2030, e la Mass Start. Ispirato all’eliminazione del ciclismo su pista, il nuovo formato prevede l’esclusione progressiva degli atleti fino alla volata finale tra i sei rimasti. Sarà interessante vedere se Groenewoud, finora difficile da battere, e il veterano Jorrit Bergsma sapranno adattarsi.

L’Italia riparte senza Francesca Lollobrigida, doppia medaglia d’oro olimpica nei 3000 e nei 5000 metri, che ha scelto di dedicarsi alla famiglia in attesa del secondo figlio, pur senza chiudere del tutto la porta al ghiaccio. Tra le donne, le speranze sono affidate a Serena Pergher, giunta a soli tre centesimi dal podio olimpico nei 500 metri, a Emily Tormen e a Linda Rossi, vincitrice dei 3000 e dei 5000 metri ai campionati italiani di Inzell. Tra gli uomini, il punto di riferimento è Riccardo Lorello, classe 2002, bronzo olimpico nei 5000 metri, senza chiaramente il mai domo, Davide Ghiotto, figura di riferimento del team-pursuit oro a Cinque Cerchi e primatista mondiale dei 10000 metri. Lo segue Daniele Di Stefano, quinto nei 1500 e settimo nei 1000 metri a Milano Cortina, mentre guarda al futuro il giovane Manuel Ghiotto, classe 2005, fratello minore di Davide.