Speed skating, sarà l’Italia di Lorello e Di Stefano? E come cresce Manuel Ghiotto

Dal 13 al 15 novembre riparte l’avventura della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina) prende il via il massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità su pista lunga, e lo fa con un’Italia intenzionata ad aprire un nuovo ciclo, partendo però da alcune certezze e da atleti che si sono messi in luce nel corso dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Pensi alla rassegna a cinque cerchi e il primo nome che viene in mente è quello di Francesca Lollobrigida. L’azzurra ha scelto di dare priorità agli affetti, in attesa del secondo figlio, dopo essere diventata la mamma d’oro della competizione olimpica.

La squadra, dunque, si apre a volti nuovi ma riparte anche da pattinatori che hanno già dimostrato qualcosa. Il primo da citare è Riccardo Lorello. Classe 2002, ha vissuto un’esperienza magica ai Giochi, culminata con il bronzo nei 5000 metri. Si riparte da lì, per dare continuità in una specialità in cui stanno emergendo molti atleti giovani. Il lombardo è tra questi e lavora anche su distanze come i 1500 metri, funzionali a una crescita di base in termini di velocità.

Subito alle spalle di Lorello c’è Daniele Di Stefano, atleta poliedrico, capace di spaziare tra le distanze classiche (1000 e 1500 metri) e la Mass Start. A Milano Cortina ha colpito soprattutto nel chilometro e mezzo, dove ha centrato un quinto posto di grande prestigio, a ridosso dei mostri sacri della specialità. Un piazzamento più che onorevole è arrivato poi anche nel chilometro (7°), a certificare una crescita che potrebbe rivelarsi strutturale.

In tutto questo, occhio a Manuel Ghiotto (fratello minore di Davide), classe 2005, che come il pluricampione mondiale ha una spiccata attitudine per le distanze lunghe. Il tempo ottenuto nel recupero dei campionati italiani di Inzell (Germania) la dice lunga sulle ambizioni di questo pattinatore, che potrebbe rappresentare il futuro della specialità in casa nostra. Avere in famiglia un modello di riferimento come il primatista del mondo dei 10 km è, del resto, un chiaro vantaggio.