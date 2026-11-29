Andata in archivio la prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating junior. Sull’anello di ghiaccio di Quebec City (Canada), i migliori prospetti della disciplina si sono confrontati nel day-1. In casa Italia, non sono stati registrati piazzamenti sul podio.

Si è cominciato con i 1000 metri, dove tra le donne juniores ha vinto la cinese Jiali Lu in 1:17.43, davanti alla tedesca Neele Göpelt per appena quattro centesimi e all’olandese Naomi Kammeraat. Le azzurre hanno chiuso nelle ultime posizioni utili: Camilla Zazzarini è stata 39ª con 1:23.61 (+6.18) e Giorgia Franceschini 41ª con 1:23.69 (+6.26).

Tra gli uomini il successo è andato al giapponese Toma Gunji, che con 1:09.99 ha preceduto il connazionale Sota Kubo e il sudcoreano Yunseong Yong. Emanuele Lunardi ha ottenuto il miglior risultato italiano in questa distanza, 22º con il personale di 1:13.09 (+3.10), mentre Edoardo Abis è stato 29º con 1:13.67 (+3.68).

Nei 3000m femminili ha vinto Palina Sivets, atleta individuale neutrale (AIN1), con il tempo di 4:09.42, davanti ancora a Neele Göpelt e all’olandese Jade Zijlstra. Qui Giorgia Franceschini ha disputato una prova migliore rispetto ai 1000m: 17ª con il primato personale di 4:26.09 (+16.67). Camilla Zazzarini ha chiuso 22ª con 4:31.96 (+22.54), anche lei con il proprio record.

Nella gara maschile, l’olandese Thijs Wiersma ha vinto in 3:45.10, stabilendo il record di pista, seguito dall’atleta neutrale Radomir Minin e dall’olandese Sem Spruit. Gli azzurri si sono piazzati nella parte centrale della classifica: il migliore è stato Piotr Molinaroli, 10º con il personale di 3:52.29 (+7.19), seguito da John Bernardi, 18º con 3:56.27 (+11.17), e da Alessandro Baroni, 23º con 3:58.84 (+13.74), anche lui al suo primato personale.

A chiudere la giornata è stato l’inseguimento a squadre maschile, vinto dalla Cina (Hu, Guo, Yang) in 3:47.44, davanti ai Paesi Bassi e alla Polonia. L’Italia, schierata con Bernardi, Lunardi e Baroni, ha concluso al 7º posto con 3:58.68 (+11.24), dietro a Germania e Corea del Sud ma davanti ad AIN1, Canada, Kazakistan, Norvegia e Ucraina.