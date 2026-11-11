Speed skating, l’Italia cerca volti nuovi in attesa di Francesca Lollobrigida: Serena Pergher nuovo faro, attenzione a Linda Rossi

La grande stagione dello speed skating è alle porte. Dal 13 al 15 novembre, sull’anello di ghiaccio di Pechino, la prima tappa della Coppa del Mondo darà il via alle danze. Si apre un nuovo percorso, con le emozioni delle Olimpiadi di Milano Cortina riposte in un cassetto, ma non troppo in fondo.

Gli echi di certe imprese, in casa Italia, si sentono ancora benissimo. Il pensiero va soprattutto al settore femminile, dove Francesca Lollobrigida ha firmato un’annata che nessuno, alla vigilia, le avrebbe pronosticato così generosa. E invece la nostra mamma volante ha trovato il modo di stupire: due ori, nei 3000 e nei 5000 metri, con cronometri straordinari, e una gioia immensa regalata al Bel Paese.

Ora, però, bisogna ripartire. L’atleta romana ha scelto di dedicarsi agli affetti, in attesa del secondo figlio. La porta sul ghiaccio non è chiusa del tutto, ma il gruppo azzurro deve guardare altrove. I nomi che vengono in mente sono tre: Serena Pergher, Emily Tormen e Linda Rossi.

Pergher, delle tre, è quella che ha già mostrato cose molto interessanti. La trentina, classe 2004, ai Giochi è arrivata vicinissima alla medaglia nei 500 metri, fermandosi a soli tre centesimi dalla giapponese Miho Takagi. Un’annata, la sua, in cui ha flirtato con il podio agli Europei e ha chiuso nella top-ten ai Mondiali sulle singole distanze. Il talento c’è, senza dubbio, e quanto fatto a Milano Cortina può essere una bella iniezione di fiducia.

Discorso diverso per Tormen e Rossi, che a livello assoluto hanno ancora tutto da dimostrare. La prima, pattinatrice delle Fiamme Oro, si è fatta notare in ambito giovanile e, specialmente sui 1500 metri, ha mostrato qualità. La seconda, ai recenti campionati italiani di Inzell, in Germania, si è imposta nei 3000 e nei 5000 metri alla Max Aicher Arena: una ragazza che sogna di ripercorrere la strada di Lollobrigida. Chi vivrà, vedrà.