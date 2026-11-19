Archiviato il primo appuntamento di Pechino, in Cina, la Coppa del Mondo di speed skating torna protagonista sull’anello di ghiaccio di Obihiro, in Giappone, per il secondo round stagionale (20-22 novembre). In terra nipponica si proseguirà dunque lungo il percorso tracciato nella prima tappa della trasferta asiatica, con la Nazionale italiana chiamata a confermare le buone indicazioni emerse al debutto.

La squadra azzurra è stata confermata in blocco dopo quanto mostrato nella prima uscita stagionale, che ha offerto diversi motivi per sorridere. A brillare su tutti è stato il team pursuit, specialità nella quale l’Italia, campione olimpica in carica, ha letteralmente dominato. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Riccardo Lorello e Michele Malfatti ha evidenziato una superiorità netta nei confronti della concorrenza, conquistando il quarto successo azzurro nella storia della Coppa del Mondo in questa specialità.

In Giappone l’obiettivo sarà concedere il bis e, possibilmente, compiere ulteriori passi avanti anche nelle altre discipline. Nelle prove di distanza, Ghiotto ripartirà dal terzo posto ottenuto nei 5000 metri, con Lorello subito alle sue spalle. I due azzurri proveranno a inserirsi nella lotta con atleti che, almeno in questa fase della stagione, sembrano avere qualcosa in più. I principali riferimenti sono il ceco Metoděj Jílek, campione olimpico dei 10.000 metri e argento nei 5000 a Milano Cortina, e il norvegese Sander Eitrem, primatista mondiale sulla distanza dei 5000 metri e campione olimpico della specialità. Si profila dunque un confronto particolarmente interessante tra il talento ceco e quello scandinavo, con la coppia italiana pronta a inserirsi nella contesa e a giocare le proprie carte.

Da monitorare anche i progressi di Serena Pergher nei 500 metri e di Daniele Di Stefano, impegnato nei 1000 e nei 1500 metri. Quest’ultimo arriva in Giappone dopo aver centrato, nel chilometro, il miglior piazzamento della propria carriera in Coppa del Mondo, con un significativo sesto posto. Resta inoltre da verificare che la caduta nella Mass Start, specialità che tornerà in programma anche a Obihiro, non abbia lasciato strascichi sul piano fisico.

Sul fronte internazionale, i Paesi Bassi cercheranno nuovamente di recitare un ruolo da protagonisti, soprattutto nelle competizioni femminili. Resta poi da capire se il fuoriclasse statunitense Jordan Stolz tornerà in pista dopo aver saltato il primo appuntamento stagionale. Un suo eventuale rientro rappresenterebbe senza dubbio uno degli elementi di maggiore interesse del secondo round.