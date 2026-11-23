La seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating, disputata a Obihiro, in Giappone, conferma le buone sensazioni emerse sette giorni prima a Pechino. Sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, l’Italia ha raccolto risultati di rilievo in diverse specialità, aggiungendo tre podi al successo ottenuto nell’inseguimento a squadre maschile in Cina. Un bilancio che assume particolare significato per la varietà dei protagonisti e per la capacità della squadra di collocarsi stabilmente nelle posizioni di vertice.

La prima giornata ha visto Riccardo Lorello e Davide Ghiotto sfiorare il podio nei 5.000 metri. I due portacolori azzurri hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione, fermando il cronometro in 6’09”43 e 6’11”12. Per il ventitreenne lombardo si tratta di una conferma importante: il piazzamento eguaglia infatti il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, già ottenuto la settimana precedente sulla stessa distanza a Pechino. Un segnale di continuità che certifica la crescita del portacolori del C.S. Esercito. Più attardato Michele Malfatti, tredicesimo in 6’19”99.

In campo femminile, Linda Rossi ha firmato il miglior risultato personale nel massimo circuito internazionale. La ventinovenne delle Fiamme Azzurre ha chiuso settima i 3.000 metri in 4’04”50, confermando progressi interessanti e la possibilità di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama della specialità.

Il primo acuto individuale della spedizione è arrivato nella seconda giornata grazie a Daniele Di Stefano. Impegnato nei 1.500 metri, il ventisettenne delle Fiamme Oro ha conquistato il terzo posto in 1’44”72, alle spalle del cinese Zhongyan Ning (1’43”58) e dello statunitense Jordan Stolz (1’43”79). Per il laziale è il quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, ma il dato più significativo riguarda la specialità: si tratta infatti del primo risultato tra i primi tre in una gara individuale diversa dalla mass start. Un ritorno sul podio che mancava dal dicembre 2024 e che restituisce a Di Stefano un ruolo da protagonista anche nelle prove contro il tempo.

L’ultima giornata ha concentrato ulteriori motivi di interesse. Nell’inseguimento a squadre maschile, il terzetto composto da Ghiotto, Malfatti e Lorello ha concluso in seconda posizione con il tempo di 3’39”63, preceduto soltanto dalla formazione degli Atleti Individuali Neutrali, più veloce di 1”03. Dopo il successo di Pechino, gli azzurri hanno dunque trovato un’altra prestazione di alto livello, confermando la competitività di un gruppo che può fare affidamento su interpreti di assoluto valore. La vittoria è sfuggita, ma la continuità di rendimento rappresenta un elemento tutt’altro che secondario in vista dei prossimi appuntamenti.

La notizia più significativa della giornata è arrivata tuttavia dai 500 metri maschili, dove Jeffrey Rosanelli ha conquistato un podio dal peso specifico considerevole. Il ventottenne delle Fiamme Gialle ha fermato il cronometro in 34”67, ottenendo la terza posizione al termine di una prova estremamente equilibrata. Promosso in Division A dopo la gara del giorno precedente, il trentino ha saputo sfruttare al meglio l’occasione, confrontandosi direttamente con Jordan Stolz, vincitore della competizione. A rendere ancora più serrata la lotta per le posizioni di vertice è stato il cinese Gao Tingyu, accreditato dello stesso tempo al centesimo di Rosanelli e classificato davanti all’azzurro per una questione di millesimi. Resta comunque il valore storico del risultato: l’Italia non saliva sul podio dei 500 metri in Coppa del Mondo dal 1998. Un’attesa durata quasi ventotto anni, interrotta da una prestazione che restituisce visibilità internazionale alla velocità azzurra.

Sempre sulla distanza più breve, ma al femminile, Serena Pergher ha completato una giornata particolarmente positiva per la squadra italiana. La ventitreenne delle Fiamme Oro ha chiuso quinta in 37”92, eguagliando il miglior piazzamento della carriera nel circuito mondiale. Il distacco dal podio, inferiore ai tre decimi, conferma quanto la trentina sia ormai vicina alle migliori interpreti della specialità.

Il bilancio delle prime due tappe stagionali merita quindi una lettura complessiva. Tra Pechino e Obihiro, l’Italia ha raccolto dieci piazzamenti nelle prime sei posizioni e cinque podi, compresa la vittoria nell’inseguimento a squadre maschile ottenuta in Cina. Ci si dà appuntamento dal 4 al 6 dicembre a Heerenveen (Paesi Bassi).