Speed skating, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Obihiro

La Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating si sposta ad Obihiro, in Giappone: la seconda tappa stagionale del circuito maggiore andrà in scena da venerdì 20 a domenica 22 novembre e vedrà protagonisti ben 13 azzurri, iscritti alle varie specialità in programma.

Sul ghiaccio nipponico, infatti, saranno in calendario venerdì 20 novembre i 1000 (maschili e femminili), i 3000 donne ed i 5000 uomini, mentre sabato 21 ci sarà spazio per 500 e 1500, sia per gli uomini che per le donne, infine domenica 22 si disputeranno 500 e mass start, sia al maschile che al femminile, e la staffetta mista.

L’Italia riparte con convinzione dopo i risultati di Pechino, in Cina, nella prima tappa, tra cui spiccano la vittoria del team pursuit maschile ed il podio di Davide Ghiotto nei 5000. In Giappone, però, non ci saranno le gare riservate ai team pursuit, sostituite dalla staffetta mista.

Sono 13 gli azzurri iscritti anche alla seconda tappa di Coppa del Mondo: Alice Marletti, Serena Pergher, Giulia Presti, Linda Rossi, Emily Tormen, Maybritt Vigl, Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Jeffrey Rosanelli.