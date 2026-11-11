Speed skating, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo di Pechino

La Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating scatterà a Pechino, in Cina: la prima tappa stagionale del circuito maggiore andrà in scena da venerdì 13 a domenica 15 novembre e vedrà protagonisti ben 13 azzurri, iscritti alle varie specialità in programma.

Sul ghiaccio cinese, infatti, saranno in calendario venerdì 13 novembre i 1000 (maschili e femminili), i 3000 donne ed i 5000 uomini, mentre sabato 14 ci sarà spazio per 500 e 1500, sia per gli uomini che per le donne, infine domenica 15 si disputeranno team pursuit, 500 e mass start, sia al maschile che al femminile.

Sono ben 13 gli azzurri iscritti alla prima tappa di Coppa del Mondo: Alice Marletti, Serena Pergher, Giulia Presti, Linda Rossi, Emily Tormen, Maybritt Vigl, Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Jeffrey Rosanelli.