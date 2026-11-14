Speed skating, Di Stefano e Pergher in top-10 a Pechino. Bene Lorello

Cala il sipario sulla seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina), teatro dell’appuntamento inaugurale del massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità su pista lunga, l’Italia porta a casa due piazzamenti nella top-10 nelle prove disputate in Division A, la categoria riservata ai migliori interpreti del ranking mondiale.

Nei 500 metri femminili, Serena Pergher ha chiuso al nono posto con il tempo di 38″25, pagando circa mezzo secondo rispetto al terzo gradino del podio, occupato dall’olandese Suzanne Schulting, in passato straordinaria protagonista dello short track. L’ex campionessa della disciplina su pista corta ha fermato il cronometro a 37″70, al termine di una gara dominata dai Paesi Bassi. Le prime due posizioni sono state infatti conquistate da altrettante atlete Oranje: Angel Daleman, vincitrice in 37″37, e l’attesa Femke Kok, seconda in 37″49.

Decimo posto, invece, per Daniele Di Stefano nei 1500 metri. Dal pattinatore azzurro ci si attendeva qualcosa in più, soprattutto alla luce delle indicazioni positive offerte nella giornata di ieri sui 1000 metri. Di Stefano ha fatto segnare il tempo di 1’46″46, accusando evidenti difficoltà nell’ultimo giro, che non è riuscito a interpretare al meglio. In una prova priva del fuoriclasse statunitense Jordan Stolz, il cinese Zhongyan Ning ha conquistato il successo in 1’43″64, precedendo il norvegese Sander Eitrem, secondo in 1’44″82, e il sempre più convincente ceco Metodej Jilek, terzo in 1’44″90 dopo il successo ottenuto ieri nei 5000 metri.

Nei 1500 metri femminili, la giovane Emily Tormen ha terminato in diciannovesima posizione con il crono di 2’01″80. A imporsi è stata la norvegese Ragne Wiklund, autrice di una prova da 1’53″84. Sul podio sono salite anche l’olandese Joy Beune, seconda in 1’55″16, e la cinese Mei Han, terza in 1’56″40.

Passando alle Division B, merita una menzione particolare l’ottima prestazione di Riccardo Lorello. Il pattinatore lombardo, quarto ieri nei 5000 metri alle spalle di Davide Ghiotto, si è imposto nella serie cadetta dei 1500 metri con il tempo di 1’46″02. Un riscontro cronometrico migliore rispetto a quello fatto registrare da Di Stefano nella Division A, sebbene ottenuto in una diversa sessione di gara. Tra gli altri risultati azzurri, nei 1500 metri femminili Giulia Presti ha chiuso al quindicesimo posto in 2’02″58, mentre nei 500 metri maschili Jeffrey Rosanelli ha conquistato l’undicesima posizione con il tempo di 35″64.

Nella Division A dei 500 metri maschili, invece, è arrivata la vittoria cinese grazie a Ziwen Lian, primo in 34″64. Undicesimo posto anche per Maybritt Vigl, impegnata nella Division B dei 500 metri femminili, dove ha fermato il cronometro a 38″98.

Domani è in programma l’ultima giornata della tappa inaugurale di Pechino, con sei specialità ancora da assegnare: le seconde gare dei 500 metri maschili e femminili, gli inseguimenti a squadre (team pursuit) e le mass start a inseguimento di entrambi i settori, prove che assegneranno gli ultimi verdetti di questo primo appuntamento stagionale.