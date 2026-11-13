“Spariranno tornei, alcuni verranno comprati”: Casper Ruud svela il futuro del tennis. E il calendario…

Si parla spesso del calendario tennistico intasato a livello internazionale, è più volte stato criticato il nuovo format dei Masters 1000 che si snodano su undici giorni di gioco, i tennisti si sono più volte lamentati dei troppi impegni agonistici nel corso degli undici mesi della stagione e ci si è soffermati in svariate occasioni sulla necessità di periodo di riposo. Il rischio infortuni è un tema all’ordine del giorno e sembra che il massimo circuito internazionale possa essere vicino a un cambiamento.

Un mutamento di cui Casper Ruud ha svelato alcuni dettagli. Il tennista norvegese ha rivelato che l’ATP punta ad accorciare il calendario, in modo da assecondare le richieste dei giocatori. Il numero 18 del mondo ha concesso alcune anticipazioni a Bolavip: “C’è un piano per acquistare alcuni tornei ATP 500, in modo che la stagione possa concludersi qualche settimana prima. Credo che questo sia il loro piano. È un piano piuttosto ambizioso da parte dell’ATP, e sperano che grazie ad esso il tennis possa progredire ancora di più e che ci siano più tornei importanti rispetto ad ora“.

Casper Ruud è ulteriormente entrato nel dettaglio: “Credo che il piano sia, come è già stato comunicato ad alcuni giocatori, che innanzitutto ci sarà un nuovo torneo Masters 1000 in Arabia Saudita a partire dal 2028, come tutti sappiamo. Il piano prevede che i giocatori ricevano un compenso economico migliore perché l’Arabia Saudita ha acquistato i diritti del torneo Masters 1000 e ha pagato una somma ingente, il che alla fine andrà a vantaggio dei giocatori“.

Il tennista scandinavo è stato molto chiaro: “Senza dubbio ci saranno cambiamenti nel calendario, alcuni tornei verranno spostati e altri scompariranno”. Qualcosa aveva fatto intendere anche Andrea Gaudenzi nel podcast di Andy Roddick: “Il periodo di riposo tra le ATP Finals e l’inizio della stagione è troppo breve. Dovrebbero avere un paio di settimane per riposarsi, altre due per prendersi cura del proprio fisico, altre due per giocare a tennis, ovvero sette o otto settimane prima di tornare a gareggiare“.