Sorteggio ATP Finals 2026: girone di ferro nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Stamattina, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, si è svolta la conferenza stampa e soprattutto la cerimonia di sorteggio delle ATP Finals 2026, in programma dal 15 al 22 novembre sul cemento indoor dell’Inalpi Arena. Oltre agli otto protagonisti del torneo di singolare, sono state suddivise in due gironi anche le otto coppie che prenderanno parte al Master nella specialità del doppio.

L’Italia punta tutto sul collaudato binomio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che a fine anno (dopo le Final Eight di Coppa Davis a Bologna) si separeranno dopo una collaborazione ricca di successi e soddisfazioni. Il bolognese ed il torinese proveranno dunque a firmare un ultimo grande exploit davanti al pubblico italiano in un torneo rivelatosi indigesto per loro nelle ultime due edizioni.

Bolelli/Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, sono stati inseriti nel gruppo intitolato a Mark Woodforde insieme a Christian Harrison/Neal Skupski (n.2), Marcel Granollers/Horacio Zeballos (n.3) e Kevin Krawietz/Tim Puetz (n.7). Si tratta a conti fatti di un girone di ferro per gli azzurri, che dovranno attestarsi in una delle prime due posizioni della classifica al termine del round robin per accedere alle semifinali.

Nell’altro raggruppamento, intitolato a Todd Woodbridge, giocheranno le coppie Harri Heliovaara/Henry Patten (n.1), Marcelo Arevalo/Mate Pavic (n.4), Theo Arribage/Albano Olivetti (n.6) e Orlando Luz/Rafael Matos (n.8).

I GIRONI DELLE ATP FINALS 2026

Gruppo Todd Woodbridge

Harri Heliovaara/Henry Patten

Marcelo Arevalo/Mate Pavic

Theo Arribage/Albano Olivetti

Orlando Luz/Rafael Matos

Gruppo Mark Woodforde

Christian Harrison/Neal Skupski

Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Kevin Krawietz/Tim Puetz