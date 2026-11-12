Sorteggio ATP Finals 2026: Flavio Cobolli pesca Alcaraz e Medvedev. Zverev trova Shelton

Si è appena concluso presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino il sorteggio delle ATP Finals 2026, che si terranno sul cemento indoor della Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. Gli otto protagonisti del Master sono stati suddivisi come da tradizione in due gironi da quattro, con i primi due classificati di ogni raggruppamento che accederanno alle semifinali.

In assenza di Jannik Sinner (ai box dallo scorso luglio per un problema al ginocchio), vincitore delle ultime due edizioni, l’Italia verrà rappresentata quest’anno nel torneo di singolare da Flavio Cobolli. Il romano è al debutto assoluto sul palcoscenico delle Finals e proverà a recitare un ruolo da protagonista con il sogno di arrivare fino in fondo e diventare il nuovo “Grande Maestro” del tennis globale.

Il numero 6 al mondo, accreditato della quinta testa di serie a Torino, è stato sorteggiato nel gruppo intitolato a Ivan Lendl insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del seeding), al russo Daniil Medvedev (n.4) e allo statunitense Frances Tiafoe (n.7). Sulla carta saranno Cobolli, Medvedev e Tiafoe a contendersi il secondo e ultimo pass a disposizione per la fase a eliminazione diretta, mentre Alcaraz è il grande favorito della vigilia per il primo posto nel round robin.

Nell’altro girone, intitolato a John McEnroe, l’attuale numero 1 del ranking Alexander Zverev dovrà vedersela con l’americano Ben Shelton (n.3 del seeding), il francese Arthur Fils (n.6) e lo spagnolo Rafael Jodar (n.8). I due nomi più quotati sono ovviamente quelli di Zverev e Shelton, ma in questo contesto le sorprese sono sempre dietro l’angolo e questo raggruppamento si preannuncia forse più incerto di quanto non possa sembrare.

I GIRONI DELLE ATP FINALS 2026

Gruppo McEnroe

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jodar

Gruppo Lendl

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe