Sonego si regala un sussulto. Il piemontese doma Vallejo ed entra in tabellone a Parigi

Nell’incontro valevole per il secondo turno del tabellone di qualificazione del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Lorenzo Sonego si regala un sussulto. Il giocatore piemontese doma il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo 6-3 4-6 7-6(5) in due ore e ventidue minuti e guadagna così l’accesso al tabellone principale.

Il paraguaiano difende a zero il servizio di apertura. Il giocatore piemontese replica a 15 per l’1-1. Nei primi sei giochi chi risponde conquista solamente tre punti, ma la svolta è in agguato. Il tennista azzurro, al termine di un settimo game molto combattuto, sfrutta la sesta occasione per il break del 4-3. Sonego, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro e con un parziale di 8-0 chiude il primo set 6-3.

L’azzurro riparte dal servizio inaugurale difeso a zero. Il sudamericano replica con l’immediato 1-1. L’equilibrio si rompe nel quinto gioco quando il giocatore paraguaiano capitalizza la prima opportunità per il break del 3-2, difende i propri turni di battuta e si presenta nelle migliori condizioni al momento della verità. Vallejo, dopo aver mancato una palla set nel nono gioco, chiude 6-4 al quinto set point a propria disposizione.

Sonego difende a trenta il primo servizio. Vallejo replica a zero per l’1-1. I due giocatori continuano a essere incisivi in battuta e concedono poco ai rivali in questo fondamentale. Il paraguaiano si procura match point nel dodicesimo gioco, ma non lo sfrutta. Sonego si rifugia nel tie-break, opera il primo allungo sul 4-2 e, dopo essere stato raggiunto sul 5-5, sfrutta il primo match point per chiudere 7-5.

Sonego conclude la sua prestazione con sedici ace, commette un doppio fallo e serve il 69% di prime. L’italiano vince l’85% di punti quando mette dentro la prima e il 57% nel momento in cui deve affidarsi alla seconda. Il piemontese chiude la sua partita con 43 vincenti, venti in più del rivale, e 30 gratuiti, cinque in più rispetto al paraguaiano.