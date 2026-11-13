Sollevamento pesi, le entry list del Qualifier di Doha: Sergio Massidda e altre cinque azzurre in gara per inseguire le Olimpiadi

Da lunedì 7 a mercoledì 16 dicembre andrà in scena a Doha l’IWF Qualifier I, secondo evento di qualificazione olimpica del sollevamento pesi per i Giochi di Los Angeles 2028. La lunga marcia verso la rassegna a cinque cerchi proseguirà dunque in Qatar un mese dopo la conclusione dei Campionati Mondiali di Ningbo, competizione che ha generato il primo aggiornamento del ranking olimpico.

Dopo essersi presentata in Cina con una delegazione di soli tre elementi, l’Italia è rappresentata da sei atleti (più una riserva) nell’entry list definitiva della gara di Doha al netto di eventuali forfait o rinunce. In campo maschile l’unico azzurro sarà Sergio Massidda nella -65 kg, dopo aver mancato l’ingresso nella top10 al Mondiale, mentre sarà più folto il roster femminile tricolore.

Celine Ludovica Delia e Giulia Imperio si cimenteranno nella -53 kg, Martina Chiacchio e Chiara Piccinno competeranno nella -61 kg e Genna Toko Kegne nella -69 kg. Lucrezia Magistris è stata iscritta infine con lo status di riserva nella -61 kg. Il Qualifier I di Doha sarà il secondo dei sei eventi valevoli per il primo dei due periodi di qualificazione olimpica tramite ranking verso Los Angeles 2028.

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