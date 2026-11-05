Sollevamento pesi: la Cina domina nella categoria -77 kg femminile ai Mondiali

Termina con un dominio tutto di matrice cinese la prova riservata alla categoria -77 kg femminile, unica finale della giornata odierna valida per i Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi, in scena tra le mura amiche di Ningbo. A vincere la medaglia d’oro è stata infatti Quixia Tang, seguita dalla connazionale Cuiting Peng.

Ma andiamo con ordine. Peng, che ha ottenuto il metallo d’argento, si è rivelata nettamente la migliore nello strappo in cui ha tirato su la misura di 126 kg dopo una bella progressione partita con 121 kg e proseguita con 124 kg. Bilanciere più leggero invece nello slancio, in cui a seguito di un altro percorso netto ha trovato l’alzata di 126 kg (l’ottava del segmento) arrivando all’elevato totale di 262 kg.

Vittoria di un certo tipo invece per Yang che, dopo l’argento di strappo in cui ha sollevato 120 kg con un solo errore nel tentativo centrale, è letteralmente salita in cattedra nella seconda prova, attestandosi a quota 145 kg dopo aver alzato correttamente 138 kg e 143 kg per 265 kg. Bene poi l’egiziana Sara Samir Ahmed, bronzo con 262 kg (114 kg+136 kg) anche lei facendo la differenza con lo slancio, dove ha eseguito la seconda miglior alzato.

Da citare inoltre quanto fatto dalla russa Varvara Kuzminova, quinta nella classifica finale con un bronzo di strappo da 115 kg. Ricordiamo che in questa gara non era presente nessun componente della Nazionale Italiana, che ha lasciato la terra cinese dopo la Finale di Genna Toko Kegne.