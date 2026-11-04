Sollevamento pesi, Karlos Nasar padrone incontrastato della -95 kg ai Mondiali con tre nuovi record

Volge al termine con la conclusione del gruppo A dei -95 kg uomini anche il programma della nona giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento a Ningbo e valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028.

La categoria olimpica -95 kg è stata dominata in lungo e in largo dal fenomeno Karlos Nasar, che ha ottenuto il quarto titolo iridato della carriera a soli 21 anni (ne compirà 22 a dicembre) mettendo la firma su tre record del mondo. Il giovane bulgaro ha completato una tripletta sontuosa sulla pedana cinese, imponendosi nelle due graduatorie di specialità e rifilando distacchi siderali alla concorrenza nella classifica assoluta.

Nasar ha collezionato sei alzate valide su sei, siglando i nuovi primati globali con 185 kg di strappo, 230 di slancio e 415 di totale (17 in più del precedente world record). Argento al kazako Nurgissa Adiletuly con 399 kg (182+217), bronzo all’iraniano Ali Alipour con 396 kg (181+215). Non erano presenti atleti italiani in questa categoria di peso nel day-9.