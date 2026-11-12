Softball, Giulia Longhi: “Nel 2027 l’obiettivo è la qualificazione olimpica”

A cuore aperto: Giulia Longhi, capitana della nazionale italiana di softball, non nasconde i suoi pensieri verso il 2027 passando anche da quanto successo nel 2026. Annate intense, fatte di alti e bassi, che portano con loro un obiettivo chiaro: andare a prendersi la qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

“È stato un anno positivo per certi aspetti – racconta Longhi al canale Instagram della FIBS -, negativo per altri. Dobbiamo essere capaci di analizzare ciò che ha funzionato e quello che possiamo migliorare”. Poi aggiunge: “Il 2027 sarà ancora più impegnativo e il nostro obiettivo principale sarà la qualificazione olimpica. Abbiamo grandi qualità e potenzialità per riuscirci, ma serviranno la giusta mentalità, preparazione e determinazione”.

L’Italia non sarà presente ai Mondiali 2027 di softball ma avrà comunque la sua chance, continentale, di accedere ai Giochi che si terranno in California fra un anno e mezzo (dal 14 al 30 luglio). Qualora la qualificazione si dovesse materializzare, le azzurre – bicampionesse europee in carica – darebbero continuità a quanto fatto in occasione delle Olimpiadi di Tokyo disputatesi nel 2021. Il torneo di qualificazione olimpica europea è in programma dal 28 settembre al 3 ottobre 2027, presso in Sant Boi de Llobregat: località nei pressi di Barcellona, in Catalogna (Spagna).