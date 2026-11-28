Sofia Goggia chiude al 22° posto nel gigante di Killington, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: si tratta della prima gara della stagione per l’azzurra, che commette qualche sbavatura, ma si dice comunque soddisfatta nel complesso ai microfoni del sito federale.

L’azzurra analizza l’errore che le ha fatto perdere tempo nella prima manche, chiusa al 19° posto: “Nella prima manche ho commesso un errore madornale e pensavo di uscire dal tracciato alla quinta porta, poi mi sono ripresa fino al traguardo sciando meglio“.

Nella seconda run, invece, è stata la pista a tradire l’azzurra: “Nella seconda manche non mi aspettavo che ci fossero così tanti buchi, è come se la pista fosse esplosa e si è spaccata, così nei buchi continuavo a impiantarmi e non sono riuscita a dar continuità“.

Il bilancio complessivo, però, è comunque positivo per Goggia: “Comunque sono contenta di aver aperto il cancelletto di partenza in questa stagione, era importante per mettere chilometri nel motore e prendere sempre più fiducia. Comunque è stata una gara molto particolare“.