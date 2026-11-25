Un legame fatto di sfide al limite, podi condivisi e una rivalità sportiva che ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. Nel giorno in cui Federica Brignone ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dall’attività agonistica, non poteva mancare la voce di Sofia Goggia.

Impegnata negli Stati Uniti con la squadra azzurra per le tappe nordamericane di Coppa del Mondo, la sciatrice bergamasca ha affidato ai microfoni un commento carico di emozione e rispetto, segnando idealmente la fine di un’era irripetibile per i colori azzurri.

“Vivo una sensazione strana – ha dichiarato Goggia (fonte: FISI) –, perché dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla“. Una notizia che stupisce chi per oltre un decennio, ha condiviso allenamenti, trasferte e la pressione delle grandi competizioni al fianco della valdostana.

Al di là delle differenze caratteriali e del dualismo che ha spesso infiammato il dibattito mediatico, Goggia ha voluto sottolineare quanto la presenza di Brignone sia stata fondamentale per la sua stessa crescita professionale: “Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica – ha aggiunto –, se sono l’atleta di oggi lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio“.

Un tributo sincero che si chiude con il riconoscimento definitivo al valore della campionessa uscente: “È stato un onore per me essere in squadra con un’atleta del suo calibro“. Con l’uscita di scena di Brignone, ora toccherà proprio a Sofia Goggia raccogliere il testimone e guidare la nazionale italiana nei prossimi appuntamenti della stagione.