Non riservano le auspicate soddisfazioni per i colori italiani le qualificazioni femminili del Big Air della Coppa del Mondo di snowboard, competizione in corso di svolgimento a Innsbruck, in Austria. La migliore delle azzurre è Fanny Piantanida Chiesa, che sfiora però solamente l’accesso in finale.

Piantanida Chiesa stabilisce la propria miglior misura nella terza run con un salto da 74.00 e chiude la propria performance in undicesima posizione con 133.75, a soli 5.25 punti da quel decimo posto che garantisce l’ultimo accesso alla finale di sabato sera.

La giapponese Kokomo Murase ha chiuso al comando con il punteggio complessivo di 183.50 raggiunto nelle prime due run. L’atleta nipponica ha creato il solco nei confronti delle dirette rivali precedendo la tedesca Annika Morgan, seconda a 174.25, e la belga Sky Remans, terza a 163.50.

Devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo le altre due azzurre in gara. Alessia Vergani, al debutto assoluto nel circuito maggiore, chiude in sedicesima posizione con il punteggio di 104.25, mentre Marilù Poluzzi termina la sua prova in ventitreesima posizione con 55.25.