Si è aperta oggi la Coppa del Mondo 2026-2027 dello snowboard Big Air. Ad Innsbruck, in Austria, sono andate in scena le prime due gare della lunga stagione. Dopo le manche di qualificazione, in serata si sono assegnati i primi punti della classifica generale. Andiamo a scoprire i risultati finali.

A dettare legge nella prima apparizione stagionale in campo femminile è stato la giapponese Kokomo Murase. L’asiatica ha totalizzato un punteggio di 178.00 punti complessivi, di cui 89.25 nella prima run e 88.75 nella seconda, blindando la netta vittoria. Secondo posto, con distacco, per la belga Sky Remans che firma il punteggio di 169.50 punti. Completa il podio l’americana Hahna Norman con 153.00 punti complessivi.

Tra gli uomini, invece, è stato Eli Bouchard ad aggiudicarsi la prima vittoria in Coppa del Mondo. Il canadese ha ottenuto uno score di 185.75 punti, di cui 93.00 nella prima run e 92.75 nella seconda. Perde tutto il suo vantaggio con una seconda run non perfetta (83.50) il tedesco Damian Millinger che dopo 94.25 punti iniziali deve accontentarsi del secondo posto con 177.75 punti totali. Terza piazza per il giapponese Hiroto Ogiwara con 172.75 punti.

Inaugura con un buon settimo posto la sua stagione Leo Framarin. Due manche piuttosto bilanciate quelle dell’azzurro (71.00 e 70.25) che chiude con un punteggio complessivo di 141.25, conquistando i primi punti della sua Coppa del Mondo.