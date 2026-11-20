La Coppa del Mondo 2026-2027 di snowboard alpino è ormai alle porte, con le prime due tappe che si svolgeranno in Cina tra fine novembre ed inizio dicembre. Nello specifico il circuito maggiore sarà di scena a Snow Ruyi da sabato 28 a domenica 29 novembre (un PGS ed una prova a squadre) e a Mylin da sabato 5 a domenica 6 dicembre (due PGS).

La trasferta cinese vedrà dunque il gigante parallelo come la specialità di riferimento e l’Italia spera di recitare sin da subito un ruolo da protagonista per dare continuità agli ottimi risultati conquistati nel precedente quadriennio olimpico. Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha convocato quattordici atleti per il doppio appuntamento ravvicinato in Cina, dando spazio anche a nuovi talenti in rampa di lancio.

Al maschile sono stati selezionati Maurizio Bormolini, Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Edwin Coratti, l’eterno Roland Fischnaller (che ha scelto di proseguire la sua carriera a 46 anni) e Mike Santuari. In campo femminile la squadra italiana sarà rappresentata da Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso (bronzo a Milano Cortina 2026), Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle.

In attesa delle prime gare di Coppa del Mondo, dal 23 al 26 novembre si terrà inoltre un raduno di preparazione in Val Senales con protagonisti gli elementi della squadra B Manuel Haller, Fabian Lantschner, Tobias Mutschlechner, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mammone e Sophie Rabanser.