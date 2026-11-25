La Coppa del Mondo 2026-27 di slittino comincerà questo fine settimana da Winterberg, in Germania. Sono elevate le ambizioni dell’Italia, che si presenta al via del nuovo quadriennio olimpico con l’ambizione di essere sempre protagonista. Il ciclo 2022-2026, culminato con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, si è concluso in maniera trionfale, con la doppietta nei doppi!

Le medaglie d’oro di Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e di Andrea Vötter/Marion Oberhofer hanno rappresentato un’autentica apoteosi agonistica, anche perché nel settore maschile era attesa maggiormente la coppia formata da Ivan Nagler/Fabian Malleier. Non sono state le sole medaglie, poiché Dominik Fischnaller si è fregiato del bronzo nel singolo maschile, così come di bronzo è stata la squadra.

Peraltro, nel settore femminile Verena Hofer e Sandra Robatscher si sono attestate ai piedi del podio, giungendo quarta e quinta. Eccezion fatta per Robatscher, cheha deciso di appendere la slitta al chiodo, tutti gli uomini e le donne citati e citate saranno nuovamente della partita anche nel 2026-27 e non si vede perché non debbano restare al vertice. Sarebbe stucchevole parlare di ambizioni, si mira sempre a essere nei quartieri nobili delle classifiche.

Questo è il tema forte dello slittino italiano, che nonostante mezzi e disponibilità di impianti inferiori rispetto a quelli di Germania e Austria, tiene loro testa. È vero, sono cresciuti tanto gli atleti provenienti dalla Lettonia, ma non bisogna dimenticare come il Paese baltico disponga della pista di Sigulda, utilizzata come centro d’allenamento anche da tanti altri Paesi, persino dell’Europa centrale.

Dalle nostre parti, invece, ci si è abituati a prepararsi “in esilio”. Termine molto forte e, se vogliamo, utilizzato a sproposito. Dopotutto Igls è a un tiro di schioppo dal nostro Paese e il Tirolo, seppur diviso da un confine, resta culturalmente un’entità unica. Gli azzurri provengono sostanzialmente tutti da quell’area geografica e, di conseguenza, si apprestano a vivere un vero e proprio Mondiale di casa, poiché le medaglie iridate saranno assegnate a Igls.

Proprio per questo è verosimile pensare che il movimento, sapientemente diretto dalla mitologica figura di Armin Zöggeler, abbia focalizzato la preparazione per arrivare al massimo in occasione della manifestazione clou dell’inverno. Certo, c’è anche la Coppa del Mondo, dove in particolare nel doppio femminile l’Italia può togliersi soddisfazioni a raffica. Cionondimeno, il focus sarà sulle gare con medaglie in palio.

Il nostro Paese c’è ed è sempre protagonista in una disciplina che parla tedesco e ha grande visibilità sulle Alpi, dove fa parte della tradizione popolare. Forse questo concetto non valica il confine tra le provincie autonome di Bolzano e Trento. Un po’ come Cristo si è fermato a Eboli, lo slittino italiano si è fermato a Salurn an der Weinstraße. Almeno per il “grande pubblico”, che si ricorda della sua esistenza solo un paio di settimane all’anno. Ci sarà modo di testimoniare a tutta Italia la propria qualità, a suon di risultati, che sicuramente non mancheranno.