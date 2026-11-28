Inizia con un prestigioso podio il cammino dell’Italia nel doppio maschile della Coppa del Mondo di slittino. Nella gara disputata a Winterberg, in Germania, Nagler/Malleier sognano a metà gara e poi chiudono la propria performance al terzo posto in quello che rappresentava il debutto stagionale.

Ivan Nagler e Fabian Malleier, dopo aver chiuso al comando a metà gara con il tempo di 42.893, subiscono il ritorno degli avversari, perdono due posizioni e devono accontentarsi del, pur sempre importante, gradino più basso del podio, con il tempo di 1:25.893, a 0.070 dai vincitori.

Il duo lettone Martin Bots e Roberts Plume, dopo aver chiuso la prima prova in seconda posizione a 0.038, fissa il miglior tempo nella seconda discesa e si aggiudica il successo in 1:25.823. Rimonta due posizioni la coppia americana. Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa conquistano la seconda posizione con 1:25.869.

Buoni piazzamenti anche per gli altri equipaggi italiani. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ottengono la decima piazza, a 0.512 dai vincitori. Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner chiudono in quindicesima posizione con un ritardo di 1.419.