Il fine settimana dedicato all’apertura della Coppa del Mondo di slittino propone la prova del Team Relay. Nella gara disputata a Winterberg, in Germania, l’Italia conclude la sua prova ai piedi del podio, mentre il successo finale sorride all’Austria.

L’equipaggio austriaco, composto da Dorothea Schwarz per il singolo femminile, Thomas Steu e Wolfgang Kindl per il doppio maschile, da Nico Gleirscher per il singolo maschile e da Selina Egle e Lara Kipp per il doppio femminile, conclude al comando con il tempo di 3:11.820.

Completano il podio di giornata gli Stati Uniti che, scesi per primi, chiudono la loro prova con la piazza d’onore ottenuta con un distacco di 0.396 e la Germania che, nel tratto finale di gara, perde un primato in classifica che sembrava già ampiamente acquisito.

Nel singolo femminile Verena Hoffer chiude la sua prova in 48.273. Nel doppio maschile Nagler/Malleier concludono con 1:36.021. Nel singolo maschile Leon Felderer chiude in 2:23.682 e nel doppio femminile Voetter/Oberhoffer terminano la prova azzurra con il tempo finale di 3:12.427.