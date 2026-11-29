Dorothea Schwarz si è aggiudicata la prova di singolo femminile per quanto riguarda la tappa di Winterberg (Germania) valevole come esordio ufficiale della Coppa del Mondo di slittino 2026-2027. Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara tiratissima con il primo capitolo della saga Austria-Germania che, con molta probabilità, ci condurrà fino al termine della stagione.

La vittoria, come detto, è andata all’austriaca Dorothea Schwarz ha chiuso con il tempo complessivo di 1:43.450 (51.639 e 51.811) con un margine di vantaggio su 35 millesimi sulla tedesca Julia Taubitz (51.752 e 51.733) mentre completa il podio l’austriaca Madeleine Egle (51.748 e 51.758) a 56. Equilibrio assoluto in questa prima tappa!

Quarta posizione per la tedesca Merle Fraebel (51.704 e 51.864) a 118 millesimi dalla vetta, quinta l’austriaca Lisa Schulte (51.961 e 51.854) a 365, mentre è sesta la statunitense Ashley Farquharson (51.942 e 51.904) a 396. Settima l’austriaca Hannah Prock (52.000 e 51.935) a 485 davanti alla tedesca Anna Berreiter (52.048 e 52.009) che chiude a 607, davanti alla connazionale Anna Jaenicke (52.084 e 51.982) a 616, mentre completa la top10 la svizzera Natalie Maag (52.109 e 52.166) a 825.

Tutte fuori dalle prima 10 le azzurre. Verena Hofer (52.191 e 52.600) centra la 12a posizione a 1.341 dalla vetta, 13a Nina Zoeggeler (52.555 e 52.834) a 1.939, 14a Katharina Sofie Kofler (52.730 e 52.777) a 2.057. Si ferma in 18a posizione, infine, Alexandra Oberstolz (53.705 e 52.741) a 2.996.