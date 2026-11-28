Il duo composto da Madeleine Egle e Lara Michaela Kipp si è aggiudicato la tappa di Winterberg (Germania) appuntamento d’esordio della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026-2027. Sul budello teutonico le due austriache hanno impressionato, facendo la differenza in entrambe le manche e rifilando distacchi importanti a tutte le rivali. Le azzurre, invece, hanno mancato il podio ma si sono piazzate nelle posizioni immediatamente successive.

Madeleine Egle/Lara Michaele Kipp come detto hanno dominato con il tempo complessivo di 1:27.103 (43.560 nella prima e 43.543 nella seconda) con un margine di vantaggio di ben 361 millesimi sulle padrone di casa Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (43.767 e 43.697). Completano il podio le statunitensi Chevonne Chelsea Forgan/Sophia Kirkby (43.710 e 43.847) a 454 millesimi.

Sfiorano il podio, invece, le nostre Andrea Voetter/Marion Oberhofer (43.791 e 43.828) che si fermano a 516 millesimi, quinte le statunitensi Maya Chan/Sophia Gordon (43.802 e 43.886) a 585, mentre sono seste le tedesche Melina Fabienne Fischer/Magdalena Matschina (43.819 e 43.891) a 607.

Chiudono in settima posizione le austriache Lina Angelika Riedl/Anna Lerch (44.078 e 43.953) a 928 millesimi dalla vetta, ottave le nostre Nadia Falkensteiner/Annalena Huber (44.185 e 44.209) a 1.291, quindi none le lettoni Marta Robezniece/Kitija Bogdanova (44.538 e 43.863) a 1.298, infine completano la top10 le nostre Alexandra Oberstolz/Katharina Sofie Kofler (44.244 e 44.437) a 1.578