Ha preso ufficialmente il via la Coppa del Mondo di slittino 2026-2027. Sul budello di Winterberg (Germania), come tradizione, è andata in scena la prima tappa della Nations Cup, ovvero le qualificazioni per le gare del fine settimana. Come tradizione tutti gli azzurri hanno staccato il pass per le gare che prenderanno via da domani.

Partendo dalla prova di singolo maschile, il miglior tempo è del padrone di casa Marco Leger in 51.758 con 35 millesimi di vantaggio sull’austriaco Paul Socher, quindi terzo lo statunitense Jonathan Eric Gustafson a 37. Settimo Lukas Peccei a 209 millesimi, ottavo Leon Haselrieder a 215.

Nella gara di singolo femminile miglior tempo dell’austriaca Madeleine Egle in 51.799 con 128 millesimi sulla statunitense Ashley Farquharson, quindi 218 sull’austriaca Hannah Prock. Settima la nostra Alexandra Oberstolz a 1.109, ottava Katharina Sofia Koffer a 1.332, entrambe comunque qualificate.

Nella prova di doppio maschile la prestazione di riferimento porta la firma degli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa con il tempo di 43.127 con 48 millesimi di vantaggio sui connazionali Zachary Di Gregorio e Sean Hollander, quindi terzo posto per un altro binomio a stelle e strisce, composto da Dana William Kellogg e Frank Ike a 209 millesimi. Settimi, ma qualificati, i nostri Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner a 11.575.

Nella gara di doppio femminile, miglior tempo delle tedesche Melina Fabienne Fischer e Magdalena Matschina in 43.994 con 284 millesimi di vantaggio sulle austriache Lina Angelika Riedl e Anna Lerch, mentre chiudono al terzo posto le nostre Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Koffer a 452.