Austria e Germania recitano la parte del leone nella prima gara del singolo maschile della Coppa del Mondo di slittino. L’austriaco Nico Gleirscher conquista il successo nella gara disputata a Winterberg, in Germania, precedendo due atleti tedeschi. Leon Felderer chiude la gara in Top 10.

Gleirscher, già al comando della prima prova con 51.314, fissa il miglior tempo anche nella seconda discesa e taglia il traguardo con 1:42.594. L’austriaco precede il tedesco Felix Loch, secondo a 0.126, e l’altro teutonico Max Langenhan, che completa il podio con il terzo posto a 0.246.

Leon Felderer è il migliore degli italiani. L’azzurro, nono a metà gara con 51.858, timbra il settimo parziale nella seconda manche e termina al nono posto con il crono di 1:43.674 e un distacco di 1.080 dalla vetta.

Leon Haselrieder, quattordicesimo dopo la prima prova, taglia il traguardo con 1:43.835 confermando il piazzamento di metà gara. Lukas Peccei ribadisce la sedicesima posizione ottenuta dopo la prima prova e chiude la sua prestazione con il tempo di 1:44.100, a 1.506 dal vincitore.