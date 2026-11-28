Una impeccabile Susanne Kreher si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania) valevole come appuntamento d’esordio della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2026-2027. Sul budello teutonico abbiamo assistito ad un vero e proprio show delle padrone di casa che hanno monopolizzato completamente il podio e, nel complesso, le prime 4 posizioni della classifica.

La vittoria, come detto, è andata a Susanne Kreher che ha completato la sua gara con il tempo di 1:55.57 (57.63 nella prima manche e 57.94 nella seconda) con un margine di vantaggio di 48 centesimi su Viktoria Hansova (57.86 e 58.19), mentre completa il podio Corinna Leipold (57.95 e 58.14) a 52.

Quarta posizione per Hannah Niese (57.95 e 58.21) a 59 centesimi dalla connazionale, quinta per la ceca Anna Fernstaedt (58.19 e 58.30) a 92, mentre è sesta l’olandese Kimberley Bos (58.18 e 58.38) a 99. Settima la cinese Dan Zhao (58.13 e 58.47) a 1.03, quindi ottava la svizzera Sara Schmied (58.60 e 58.30) a 1.33. Nona la cinese Yuxin Liang (58.33 e 58.77) a 1.53, quindi completa la top10 la nostra Alessandra Fumagalli (58.48 e 58.78) a 1.69.

Non si è qualificata per la seconda manche, invece, una delusa Valentina Margaglio che chiude 21a in 59.60.