Doppietta per i padroni di casa, ma l’Italia c’è. Germania 1, infatti, ha vinto la gara di skeleton misto valevole per la tappa di Altenberg, primo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2026-2027, ma gli azzurri hanno concluso una prova di assoluto livello. Sul budello teutonico abbiamo assistito, come consuetudine con questo format, ad una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Il successo è andato a Germania 1 (Viktoria Hansova e Stefan Rottig) con il tempo complessivo di 2:00.70 e con un vantaggio di ben 80 centesimi su Germania 2 (Corinna Leipold e Lukas David Nydegger) mentre completa il podio l’Austria (Julia Erlacher e Samuel Maier) a 1.36.

Si ferma ad un passo dal terzo posto invece Italia 1 (Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis) che accusa 1.59 dalla vetta e appena 23 centesimi dal podio, quindi quinta posizione per Cina 1 (Dan Zhao e Guoqing Yu) a 1.62, mentre in sesta posizione troviamo la Danimarca (Nanna Vestergaard Johansen e Rasmus Vestergaard Johansen) a 2.21.

Settima posizione per Stati Uniti 1 (Mystique Ro e Austin Florian) a 2.34, ottava per la Svizzera (Sara Schmied e Vinzenz Buff) a 2.69, quindi nona la Gran Bretagna (Isabella Fassnidge e Laurence Bostock) a 2.81, mentre completa la top10 Italia 2 (Valentina Margaglio e Pietro Drovanti) a 2.86.