Si avvicina anche per lo skeleton il via ufficiale alla Coppa del Mondo 2026-2027: la prima tappa del circuito maggiore è in programma ad Altenberg, in Germania, venerdì 27 e sabato 28 novembre, quando si disputeranno le prove individuali e la staffetta mista.

Il direttore tecnico dell’Italia, Maurizio Oioli, ha diramato l’elenco dei convocati per il primo appuntamento stagionale: saranno in gara cinque azzurri, ovvero Amedeo Bagnis, Pietro Drovanti, Manuel Schärzer, Valentina Margaglio ed Alessandra Fumagalli.

Nello stesso fine settimana inizierà anche la Coppa Europa: venerdì 27 e domenica 28 novembre si disputerà la prima tappa a Lillehammer, in Norvegia. Già da oggi, venerdì 20, si sono recati nella sede di gara gli azzurri Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti ed Alessia Crippa.