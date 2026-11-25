La XLI edizione della Coppa del Mondo maschile di skeleton comincerà con il tema del “Matt Weston contro tutti”. O meglio, del “tutti contro Matt Weston”. D’altronde, la disciplina è oramai personificata attorno al ventinovenne britannico, capace di diventarne il punto di riferimento assoluto. L’inglese ha vinto l’oro olimpico di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato gli ori iridati 2023 e 2025, imponendosi peraltro nelle ultime tre classifiche generali.

Dunque, ha fatto propri 6 degli 8 titoli “pesanti” messi in palio nel quadriennio conclusosi a febbraio. Gli sono sfuggiti solo una Coppa del Mondo e un oro mondiale, entrambi appannaggio del tedesco Christoph Groother. Quest’ultimo, però, ha deciso di ritirarsi, appagato per aver già ottenuto tutto ciò che poteva ottenere (nel caso del trentaquattrenne di Oberhof, l’oro a Cinque cerchi era giunto a Pechino).

Dunque il nuovo ciclo olimpico inizia con un cavaliere solitario a galoppare a un ritmo insostenibile per tutti gli avversari. La domanda è, se fra gli inseguitori, qualcuno sarà in grado di affiancarsi a Weston, mettendone in discussione l’egemonia. In tal senso, i nomi più quotati sono quello del connazionale Marcus Wyatt, che però è di sei anni più anziano e dovrebbe quindi vivere la più classica “stagione della vita”, e del trentenne cinese Zheng Yin, capace di lampi accecanti, alternati però a inquietanti momenti di buio.

La Germania potrà sempre contare sull’esperto Axel Jungk, coetaneo d Wyatt (dunque trentaseienne) e suo malgrado “eterno secondo”. Si parla di chi ha al collo due argenti olimpici e due argenti mondiali, oltre a essersi attestato due volte alla piazza d’onore nella Coppa del Mondo! Se il sassone riuscisse a emergere sopra tutti gli altri in tarda età, ci troveremmo di fronte alla più classica delle favole sportive.

Per il resto, tanti atleti che dovrebbero effettuare il proverbiale “salto di qualità” per avere l’ambizione di sfidare Weston, a cominciare dal ventisettenne coreano Jung Seung-gi e dal suo coetaneo austriaco Samuel Maier. Fra di essi può essere annoverato anche l’italiano Amedeo Bagnis, ma delle prospettive della squadra azzurra si può leggere a parte, in una monografia dedicata.

Scopriremo presto se vi sarà qualche “nome nuovo” da seguire. In tanti guardano all’ancora teenager cinese Yu Guoqing, ma la giovanissima età rappresenta un’incognita da sciogliere. Inoltre, bisognerà capire a quale livello si ripresenteranno gli atleti russi, al rientro dopo un quadriennio di embargo.