L’Italia dello skeleton si prepara a vivere una nuova stagione da outsider, ruolo che ormai calza come un guanto al movimento azzurro, pronto a ripartire verso un nuovo ciclo olimpico. Quello culminato con Milano Cortina 2026 non ha portato medaglie, tuttavia Amedeo Bagnis ha conseguito un nobile quinto posto, a soli 34 centesimi dal gradino più basso del podio. Proprio lui sarà la punta di diamante dell’intera squadra.

Il profilo del ventisettenne piemontese è risaputo. Ci troviamo di fronte alla più classica delle mine vaganti. Magari non sarà dotato della continuità di rendimento dei top, ma non teme il confronto con nessuno. Nella giornata giusta e su una pista a lui gradita può far saltare il banco. Si parla di un ragazzo che è già stato capace di vincere una gara di Coppa del Mondo e di mettersi al collo una medaglia d’argento ai Mondiali, issandosi inoltre più volte sul podio del massimo circuito.

Non sarebbe ragionevole aspettarsi che possa chiudere sempre fra i primi tre, ma contemporaneamente al via di ogni gara l’ambizione sarà quella di far breccia nei quartieri più nobili della classifica. I suoi picchi di rendimento saranno di livello assoluto, mentre i passaggi a vuoto dovranno essere considerati fisiologici. Ci si trova di fronte a qualcuno che appartiene al folto gruppo di chi non va mai e poi mai sottovalutato. Ha a disposizione meno cartucce di altri per fare centro, ma sa essere preciso.

La squadra maschile potrà sempre contare sul navigato Mattia Gaspari, classe 1993 in grado di proporsi nella top-ten a più riprese. Nel suo caso bisogna sempre ricordare la capacità di risollevarsi da un devastante infortunio al tendine d’Achille che ha letteralmente spezzato in due la sua carriera, fortunatamente senza interromperla precocemente. In tal senso, però, il merito è tutto della sua dedizione e pervicacia.

Si spera che Alessia Crippa possa fare altrettanto. La sua priorità immediata sarà proprio quella di recuperare appieno la salute dopo il brutto infortunio al bicipite femorale patito nel novembre 2025, a causa del quale ha dovuto rinunciare all’intera stagione olimpica. La ventiseienne piemontese era ritenuta un prospetto interessante, dunque la speranza è quella di ritrovarla il più presto possibile al livello pre-incidente.

Restando nel settore femminile troveremo nuovamente Valentina Margaglio che, dopo un deludente 2025-’26, ha deciso di concedersi un’altra possibilità. La trentatreenne piemontese ha scelto di proseguire la propria carriera agonistica, rimandando di almeno un anno il proprio ritiro. Questa mossa implica che vi sia la motivazione per risollevare il proprio rendimento.

Per la verità, Margaglio è sottotono da un paio di inverni, non da uno solo. Cionondimeno, non si parla di una parvenue, bensì di chi in passato ha ottenuto quattro podi in Coppa del Mondo (oltre al bronzo iridato nella gara a squadre miste del 2020 assieme a Mattia Gaspari). La veterana azzurra merita rispetto e fiducia per essersi messa nuovamente in discussione, senza rassegnarsi a uscire di scena da comprimaria.

Sarà interessante constatare se la ventottenne bergamasca Alessandra Fumagalli avrà modo di progredire ulteriormente dopo essersi prodigata in una solida annata 2025-’26, durante la quale si è dimostrata una presenza fissa tra la nona e la quindicesima piazza delle gare di Coppa del Mondo. Infine, tornando agli uomini, si verificherà il livello di competitività delle seconde linee, ossia il ventiseienne Pietro Drovanti, il ventottenne Giovanni Marchetti e il trentenne Manuel Schwärzer. Sarebbe ingeneroso derubricarli frettolosamente.