Skeleton
Skeleton, Amedeo Bagnis a ridosso della top5 nell’esordio di Coppa del Mondo ad Altenberg
La Coppa del Mondo di skeleton maschile prende ufficialmente il via ad Altenberg (Germania). La prova disputata sul budello tedesco registra il buon risultato di Amedeo Bagnis che chiude a ridosso della top5 nella gara vinta dal tedesco Felix Keisinger. Era assente il campione olimpico britannico Matt Weston, infortunato ad una spalla.
La spedizione tricolore inizia l’annata con un piazzamento in Top 10. Amedeo Bagnis è il migliore dei suoi. L’azzurro, dopo il quinto posto ottenuto a metà gara in 56.75, chiude la propria performance in sesta posizione con un ritardo di 0.85 dal vincitore.
Il tedesco Felix Keisinger, terzo dopo la prima discesa in 56.45, piazza la zampata vincente nella seconda parte di gara tagliando il traguardo in 1’52”96. L’atleta teutonico, in una sfida risolta sul filo dei centesimi, precede l’austriaco Samuel Maier, al comando a metà gara, di 0.11 e il connazionale David Lukas Nydegger di 0.15. La Top 5 si completa con l’altro tedesco Axel Jungk, quarto a 0.60, e con il danese Rasmus Vestergaard Johansen, quinto a 0.79.
Si accontentano delle posizioni di rincalzo gli altri due italiani. Manuel Schwaerzer, quindicesimo a metà gara con 57.41, conferma la propria posizione tagliando il traguardo a 1.85. Peggiora il suo piazzamento Pietro Drovanti che, dopo il tredicesimo posto al termine della prima heat con 57.37, termina diciottesimo con 2.10 di ritardo.